Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết Sư đoàn 31

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 2-2, Đoàn công tác của Quân đoàn 34 do Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (đóng tại xã Tuy Phước Tây).

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe chỉ huy Sư đoàn 31 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tình hình công tác SSCĐ, bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

z7494342443311-c5ba983f4d21b385cdeb6bd45f565ca7.jpg
Lãnh đạo Sư đoàn 31 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Ảnh: H.P

Báo cáo khẳng định, Sư đoàn 31 đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tổ chức bàn giao ca trực nghiêm túc; luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, đơn vị cũng đã làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết.

Trung tướng Đào Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Sư đoàn 31 trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ dịp Tết.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật; nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

tu-lenh-quan-doan-34-kiem-tra-va-tham-chuc-tet-su-doan-31.jpg
Trung tướng Đào Tuấn Anh (thứ 4 từ phải sang) tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Trung tướng Đào Tuấn Anh đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời sự

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 31-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ) đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức

Thời sự

(GLO)- Chiều 26-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”, sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

null