Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết Sư đoàn 31

(GLO)- Chiều 2-2, Đoàn công tác của Quân đoàn 34 do Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (đóng tại xã Tuy Phước Tây).

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe chỉ huy Sư đoàn 31 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tình hình công tác SSCĐ, bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Sư đoàn 31 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Ảnh: H.P

Báo cáo khẳng định, Sư đoàn 31 đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tổ chức bàn giao ca trực nghiêm túc; luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, đơn vị cũng đã làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết.

Trung tướng Đào Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Sư đoàn 31 trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ dịp Tết.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật; nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Trung tướng Đào Tuấn Anh (thứ 4 từ phải sang) tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Trung tướng Đào Tuấn Anh đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31.