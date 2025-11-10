Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra kết quả khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 10-11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình, kết quả khắc phục hậu quả bão số 13 tại Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34.

Tại Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34, Đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thiệt hại, tiến độ khắc phục, bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội; công tác bảo đảm an toàn kho tàng, vũ khí, trang bị kỹ thuật sau bão.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề, các đơn vị đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả; hỗ trợ địa phương dọn dẹp nhà cửa, khơi thông đường giao thông, thu hoạch hoa màu, giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống.

﻿Tư lệnh Quân đoàn 34 đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình thiệt hại, kết quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: T.D

Qua kiểm tra thực tế, Trung tướng Đào Tuấn Anh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ; biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trung tướng Đào Tuấn Anh và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên Nhân dân. Ảnh: T.D

Tư lệnh Quân đoàn 34 cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; bảo đảm an toàn hệ thống doanh trại, kho tàng, thao trường; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương giúp Nhân dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau bão.