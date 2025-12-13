Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15; cùng 143 đồng chí là công nhân và viên chức quốc phòng được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp năm 2025.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thanh Quý

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Hà Trọng Bảo-Trưởng phòng Quân lực Binh đoàn đã công bố Quyết định số 6247/QĐ-BQP ngày 5-12-2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển chọn và xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đối với 143 đồng chí thuộc Binh đoàn 15. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2025.

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp năm 2025 cho công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15. Ảnh: Thanh Quý

Đợt tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp năm 2025 của Binh đoàn 15 được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sức khỏe và năng lực chuyên môn.

Đây là những công nhân, viên chức quốc phòng tiêu biểu, có nhiều năm gắn bó với đơn vị, trực tiếp tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ đội ngũ công nhân và viên chức quốc phòng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến của mỗi cá nhân, mà còn góp phần quan trọng xây dựng lực lượng của Binh đoàn ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quý

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15-nhấn mạnh: Việc tuyển chọn công nhân và viên chức quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đối với công tác xây dựng đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu các quân nhân chuyên nghiệp được tuyển chọn lần này tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.