Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Năm 2025, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt công tác huấn luyện. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn được nâng lên.

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung quân số, thành phần, lực lượng, vũ khí, thiết bị, phương tiện trực ở các cấp đúng quy định; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Quân đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Quân đoàn hiệp đồng chặt chẽ với Quân khu 5, Quân khu 7 và Ban Chỉ huy phòng thủ các địa phương tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do lũ lụt, sạt lở, chia cắt giao thông tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2025, Quân đoàn 34 đã triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt lũ lụt gây ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Công tác Đảng, công tác chính trị ngày càng được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong năm 2025, Quân đoàn 34 có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 7 tập thể được tặng Cờ thi đua của Quân đoàn; trên 7.000 tập thể và cá nhân được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn, chỉ huy các cấp tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Chiến sĩ thi đua và các hình thức khen thưởng khác.

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025.

﻿Ảnh: Huy Toàn



Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”; xây dựng Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.