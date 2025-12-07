Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34 triển khai nhiệm vụ năm 2026

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

THIÊN DI
(GLO)- Cục Hậu cần-Kỹ thuật (Quân đoàn 34) vừa tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có Đại tá Đặng Hữu Hiền-Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34; Đại tá Nguyễn Thế Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Năm 2025, Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân đoàn. Các phòng, ban duy trì tốt nền nếp công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với các đơn vị; đồng thời linh hoạt trong tạo nguồn, bảo đảm vật chất hậu cần-kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị được chú trọng. Nội bộ Cục Hậu cần-Kỹ thuật đoàn kết, thống nhất và an toàn tuyệt đối. Các tổ chức quần chúng duy trì hoạt động nền nếp; nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025. Ảnh: T.D

Năm 2026, Đảng ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật xác định tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong toàn Quân đoàn; chủ động tạo nguồn vật chất, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đặng Hữu Hiền ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hậu cần-Kỹ thuật đạt được trong năm 2025. Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34 yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhất là công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác hậu cần-kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quân đoàn trong giai đoạn mới.

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

