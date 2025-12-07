Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34 triển khai nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Cục Hậu cần-Kỹ thuật (Quân đoàn 34) vừa tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có Đại tá Đặng Hữu Hiền-Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34; Đại tá Nguyễn Thế Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Năm 2025, Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân đoàn. Các phòng, ban duy trì tốt nền nếp công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với các đơn vị; đồng thời linh hoạt trong tạo nguồn, bảo đảm vật chất hậu cần-kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị được chú trọng. Nội bộ Cục Hậu cần-Kỹ thuật đoàn kết, thống nhất và an toàn tuyệt đối. Các tổ chức quần chúng duy trì hoạt động nền nếp; nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025. Ảnh: T.D

Năm 2026, Đảng ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật xác định tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong toàn Quân đoàn; chủ động tạo nguồn vật chất, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đặng Hữu Hiền ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hậu cần-Kỹ thuật đạt được trong năm 2025. Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34 yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhất là công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác hậu cần-kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quân đoàn trong giai đoạn mới.