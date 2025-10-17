Quân đoàn 34 tập huấn nghiệp vụ sửa chữa thiết bị thông tin

(GLO)- Từ ngày 14 đến 22-10, Cục Kỹ thuật quân, binh chủng (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức lớp tập huấn sửa chữa máy vô tuyến điện cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông tin của các đơn vị thuộc Quân đoàn 34.

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung: cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục sự cố của 2 loại máy vô tuyến điện là VRS-631/S và VRP-712/S; thực hành kiểm tra, thay thế linh kiện, xử lý hỏng hóc thường gặp trong điều kiện dã ngoại.

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông tin của Quân đoàn 34 tập huấn sửa chữa các loại máy vô tuyến điện. Ảnh: T.D

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực bảo đảm kỹ thuật thông tin, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông tin của các đơn vị thuộc Quân đoàn 34.

Đây cũng là dịp để cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông tin toàn Quân đoàn trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, góp phần xây dựng ngành kỹ thuật thông tin “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.