Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu

THANH BÌNH
(GLO)- Ngày 26-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2025.

trao-chung-nhan-guong-mat-tre-2148.jpg
Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao chứng nhận “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và “Gương mặt trẻ triển vọng” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Bình

Trong năm 2025, tuổi trẻ Bộ đội BĐBP tỉnh luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, tiền phong, gương mẫu, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn xung kích đi đầu trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên biên giới.

Các tổ chức cơ sở đoàn trong BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, việc làm thiết thực, nổi bật như: “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”; “Sắc xuân biên giới - Tết sẻ chia”; “Đông ấm lòng Biên giới”; “Xuân gắn kết - Tết Biên cương”, với tổng trị giá quà và tiền mặt hơn 1 tỷ đồng…

dang-hoa-tuong-dai-bac-4735.jpg
Các đồng chí đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng. Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh cũng duy trì, thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên khu vực biên giới như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”, “Tay kéo biên phòng”, “Tiết học Biên cương”...

Tiêu biểu trong thực hiện các hoạt động ấy có Thượng úy Hà Văn Anh - Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam. Trong năm 2025, Thượng úy Hà Văn Anh cùng tập thể Đội tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đấu tranh thành công 1 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 86,0705 g ma túy đá, 9,9202 g Ketamine, 3,5291 g MDMA.

Đồng thời, tham mưu cho chỉ huy các cấp xử lý 27 vụ/30 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực: thủy sản; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giao thông đường thủy nội địa; kinh doanh xăng dầu và khí...

Một điển hình khác là Trung úy Nguyễn Thái Tài - Trung đội trưởng, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động đã tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Tại chương trình, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tuyên dương 10 “gương mặt trẻ tiêu biểu” và 5 “gương mặt trẻ triển vọng” năm 2025. Đây là những cán bộ, đoàn viên trẻ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cũng như trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

