Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 ký quy chế phối hợp với các đơn vị

(GLO)- Chiều 3-2, Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân 14 khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ký Quy chế phối hợp trong công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm.

Các bên ký Quy chế phối hợp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đồng chí: Lê Trung Hưng-Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa-Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân 14 khu vực trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34.

Tại buổi lễ, sau khi trao đổi, hai bên thống nhất đã tiến hành ký quy chế phối hợp: Khi có căn cứ xác định tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có liên quan đến quân đội, thuộc thẩm quyền kiểm sát của Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 thì viện kiểm sát nhân dân các khu vực kịp thời thông báo, trao đổi thông tin, hoặc chuyển giao ngay nội dung đó đến Viện kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 để phối hợp giải quyết.

Đối với tin báo, tố giác tội phạm cần phải thu thập ngay chứng cứ, khi cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội chưa đến, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực trao đổi, thống nhất với Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ ban đầu; Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 sau khi tiếp nhận sẽ nhanh chóng phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực tiếp nhận giải quyết.

Đối với những tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền Viện Kiểm sát từng khu vực thì ngay sau khi tiếp nhận, Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 34 có trách nhiệm thông báo ngay cho Viện Kiểm sát nhân dân khu vực thuộc thẩm quyền phối hợp giải quyết theo quy định.

Các bên trao đổi Quy chế phối hợp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thời gian thông báo, trao đổi thông tin, chuyển giao tin báo, tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị về khởi tố không thuộc thẩm quyền chậm nhất không quá 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác minh.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ thời điểm có kết quả giải quyết cuối cùng đối với tin báo về tội phạm, tố giác, kiến nghị khởi tố thì Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát đã thông báo, chuyển tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố để biết kết quả giải quyết.

Định kỳ hàng quý, các bên trao đổi thông tin về kết quả giải quyết việc chuyển giao tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố có liên quan đến đơn vị xảy ra trên địa bàn. Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp.