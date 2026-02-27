Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt giám sát công tác bầu cử tại 2 xã Kông Chro và Phú Thiện

(GLO)- Ngày 27-2, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2 xã Kông Chro và Phú Thiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (giữa) giám sát công tác bầu cử tại xã Phú Thiện. Ảnh: Đức Hải

Đoàn Giám sát do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo đó, qua giám sát, khảo sát thực tế tại 2 địa phương cho thấy, tại các khu vực bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử các xã đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng thời gian, luật định.

Việc niêm yết được bố trí ở các vị trí thuận lợi, tạo điều kiện cho cử tri tìm hiểu, nghiên cứu, rà soát.

Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Kông Chro. Ảnh: Phi Long

Đối với xã Kông Chro, địa phương đã chốt danh sách giới thiệu 38 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 23 đại biểu tại 5 đơn vị bầu cử. Tổng số cử tri trên địa bàn là 13.450 người, tham gia bỏ phiếu tại 12 khu vực bỏ phiếu.

Tương tự, xã Phú Thiện đã thống nhất giới thiệu 50 người ứng cử để bầu 30 đại biểu tại 8 đơn vị bầu cử. Tổng số cử tri trên địa bàn xã là 34.355 người, tham gia bỏ phiếu tại 18 khu vực bỏ phiếu.

Qua giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của 2 xã Kông Chro và Phú Thiện đã đảm bảo các bước theo đúng quy trình, quy định và kế hoạch của các cấp.

Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Phú Thiện. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt mà 2 xã cần tập trung thực hiện tốt là phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để vận động bầu cử.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, chốt danh sách cử tri trước khi in phiếu; tổ chức bảo quản, bảo vệ tốt danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên sau khi niêm yết, kịp thời thay thế, bổ sung nếu có phát sinh; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, sắp xếp khoa học theo đúng hướng dẫn tại các khu vực bỏ phiếu và tổ chức trang trí tạo khí thế của ngày hội toàn dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm việc với Ủy ban bầu cử xã Kông Chro. Ảnh: Phi Long

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú để cử tri, nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu cũng như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong bầu cử và tạo khí thế vui tươi hướng tới ngày bầu cử 15-3.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý các địa phương bố trí thành viên của các ban bầu cử một cách hợp lý, tạo thuận lợi trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, báo cáo kết quả sau bầu cử.