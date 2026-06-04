(GLO)- Chiều 3-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo gồm 8 điều, quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực: nuôi trồng thủy sản trên biển, nuôi trồng thủy sản nước lợ, nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững, giảm khai thác, tăng nuôi trồng; nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân ven biển và vùng hồ chứa.

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung một số vấn đề liên quan đến nội dung hỗ trợ; điều kiện và phương thức hỗ trợ.

Trong đó, cần xem xét có cơ chế hỗ trợ đối với mô hình nuôi công nghệ cao trong giai đoạn đầu; có chính sách ưu tiên hỗ trợ các vùng nuôi biển tập trung, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao; đồng thời cần làm rõ nguồn kinh phí thực hiện; tăng cường công tác hậu kiểm, đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ sau khi được hỗ trợ...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Vũ

Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai.

Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, gửi cơ quan soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.