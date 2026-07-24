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Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai dâng hương tri ân và tặng quà gia đình chính sách

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 24-7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa Nhà lao Pleiku (phường Diên Hồng) và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa Nhà lao Pleiku. Ảnh: P.D

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hà Duy Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc và đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, tham quan khu di tích, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của các thế hệ cha anh, qua đó hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh, cống hiến to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

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Đồng chí Hà Duy Trung trao quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách. Ảnh: P.D

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Diên Hồng.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hà Duy Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

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