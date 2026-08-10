Gia Lai: 280 công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu về tôn giáo

Trong 2 ngày, các học viên được PGS. TS. Nguyễn Thanh Xuân (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và TS. Đào Thị Đượm (Ban Tôn giáo Chính phủ) truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ học viên sẽ cập nhật kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Đồng thời, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.