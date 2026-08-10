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Gia Lai: 280 công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu về tôn giáo

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Sáng 10-8, tại phường Pleiku, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về tôn giáo cho công chức cấp xã năm 2026. Tham gia lớp có 280 học viên đến từ 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

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Ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu khai mạc. ﻿ Ảnh: Sơn Ca

Trong 2 ngày, các học viên được PGS. TS. Nguyễn Thanh Xuân (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và TS. Đào Thị Đượm (Ban Tôn giáo Chính phủ) truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

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Các học viên tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về tôn giáo. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ học viên sẽ cập nhật kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

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