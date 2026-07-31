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Phường Pleiku hướng dẫn nghiệp vụ kê khai, thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Chiều 31-7, Tổ công tác phát triển đảng viên Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ kê khai, thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng.

Tham dự hội nghị có 103 đại biểu, gồm thành viên Tổ công tác; bí thư, phó bí thư, cấp ủy, đảng viên được phân công phụ trách công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức đảng trực thuộc và quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

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Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung trọng tâm về công tác phát triển đảng viên; hướng dẫn kê khai lý lịch của người xin vào Đảng; quy trình, thủ tục, thẩm quyền thẩm tra, xác minh lý lịch và việc hoàn thiện hồ sơ phát triển đảng viên tại chi bộ, đảng bộ.

Đối với quần chúng ưu tú, hội nghị cũng hướng dẫn trực tiếp việc kê khai lý lịch, chuẩn bị hồ sơ và các bước cần thực hiện trong quá trình phấn đấu để được xem xét kết nạp Đảng.

Tổ công tác đề nghị các chi bộ thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tiến độ hồ sơ phát triển đảng viên định kỳ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy phường; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026.

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