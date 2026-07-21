Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào chiều 20-7.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong mùa khô 2025-2026, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn thuộc 139 xã, phường của 23 huyện, thành phố thuộc các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Campuchia).

Đội đã tổ chức lực lượng tìm kiếm 23 thông tin có độ tin cậy cao và quy tập được 18 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh; nâng tổng số HCLS đã quy tập, hồi hương về nước từ năm 2001 đến nay lên 1.530 HCLS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026. Ảnh: H.P

Về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS ở trong nước, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, bản đồ tác chiến, khảo sát thực địa và xác minh thông tin từ nhân chứng.

Đến ngày 12-7-2026, các lực lượng đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 28 HCLS; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lễ truy điệu và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 28 HCLS trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.Hoàng

Việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đúng lộ trình.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc khảo sát, rà soát, kiểm đếm thực trạng tại 119 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; kiểm đếm, đối chiếu và cập nhật dữ liệu đối với tổng số 41.999 phần mộ liệt sĩ; trong đó có 18.116 mộ đầy đủ thông tin, 11.832 mộ có một phần thông tin và 11.976 mộ chưa có thông tin.

Tỉnh cũng đã triển khai số hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý chiến dịch 500 ngày đêm theo quy định.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026. Ảnh: H.P

Tính đến ngày 18-7-2026, toàn tỉnh cũng đã tiến hành khai quật tại 19 nghĩa trang liệt sĩ (trong đó có 13 nghĩa trang liệt sĩ đã hoàn thành việc lấy mẫu).

Tổng số mộ được khai quật là 2.860, mẫu đủ điều kiện là 1.857, mẫu không đủ điều kiện là 1.003. Tỉnh đã bàn giao 1.566 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trong Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trách nhiệm thiêng liêng, phải triển khai quyết liệt, liên tục, không kể ngày nghỉ; đồng thời duy trì chế độ báo cáo, đánh giá kết quả hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các cơ quan thông tấn, báo chí cần tăng cường tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, lan tỏa thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, qua đó huy động sự tham gia, cung cấp thông tin của các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp, trao đổi, rà soát thông tin về liệt sĩ; đồng thời tổ chức thiết thực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và người có công.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS ở nước ngoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các lực lượng khắc phục khó khăn, bảo đảm đầy đủ nhân lực, phương tiện, chủ động xác minh và tổ chức tìm kiếm với tinh thần “có thông tin ở đâu, triển khai tìm kiếm ở đó”, quyết tâm đưa được nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.