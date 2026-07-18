Quân khu 5 tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 18-7, tại TP. Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm 2026. Trong thời gian này, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Tây

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) Quân khu chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ngành dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo báo cáo của Quân khu 5, trong 6 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã tổ chức xác minh thông tin, khảo sát, tìm kiếm HCLS tại 152 địa điểm.

Đến ngày 14 -7, toàn Quân khu quy tập 109 HCLS, đạt 11,1% chỉ tiêu năm 2026 và 7,36% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai - báo cáo kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.P

Riêng trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đến ngày 16-7 trên địa bàn Quân khu 5 các địa phương đã tổ chức khai quật 8.121 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin (đạt 14,24% so với tổng số mộ cần khai quật); đủ điều kiện lấy mẫu có 4.637 mộ (tỉ lệ mẫu đủ điều kiện đạt 57,1%); không đủ điều kiện lấy mẫu 3.484 mộ (42,9%).

Đến ngày 17-7, toàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện khai quật 2.794 phần mộ tại 19 nghĩa trang, trong đó, có 1.804 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Ảnh: H.P

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay các cơ quan chức năng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được được 46 HCLS. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh đã thực hiện khai quật 2.794 phần mộ tại 19 nghĩa trang, đạt gần 23℅ trên tổng số 11.976 phần mộ phải thực hiện tại 113 nghĩa trang trong tỉnh. Trong đó, có 1.804 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu; đến ngày 17-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội 2 đợt với tổng số 1.566 mẫu sinh phẩm HCLS.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 - yêu cầu Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” với quyết tâm chính trị cao nhất, kế hoạch chặt chẽ, khoa học, cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”.

Chính ủy Quân khu cũng đề nghị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS các địa phương phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận và Ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội để thu thập, kiểm chứng, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: H.P

Bộ CHQS các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; tăng cường hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia theo phân công của Ban Chỉ đạo quốc gia. Đồng thời, tổ chức chặt chẽ việc lấy mẫu HCLS tại các nghĩa trang, bảo đảm khoa học, đúng tiến độ, nâng cao chất lượng đối chiếu, xác định danh tính, góp phần hoàn thành các mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm”.