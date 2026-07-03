Gia Lai đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

(GLO)- Ngày 3-7, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đình Hòa cho biết: Đoàn công tác của UBND tỉnh, Báo Thanh Niên và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến phường Hoài Nhơn Bắc làm việc với thân nhân gia đình để phục vụ cho việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trần Văn Khôi (hy sinh tại Trường Sa).

Từ khi liệt sĩ Trần Văn Khôi hy sinh năm 1976, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không nhận được thông tin chính thức từ đơn vị, địa phương. Biết được sự việc, Báo Thanh Niên đã tìm kiếm nhân chứng, xác minh thông tin và khởi đăng loạt bài "50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa".

Đoàn công tác giúp thân nhân liệt sĩ hoàn tất các thủ tục phục vụ cho việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trần Văn Khôi. Ảnh: Mai Thanh Hải

Quân nhân Trần Văn Khôi sinh năm 1947 ở Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định cũ. Ông nhập ngũ năm 1964, chiến đấu trong chiến trường miền Nam và ra Bắc học sĩ quan; sau đó làm Đại đội trưởng Đại đội 13, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 22B (Quân khu 4), huấn luyện tân binh ở Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Giữa năm 1975, Trung úy Khôi và đơn vị được chuyển sang Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126, Quân chủng Hải quân; đầu năm 1976, ra đảo Sinh Tồn làm chỉ huy trưởng. Cuối năm 1976, Trung úy Trần Văn Khôi hy sinh tại đảo Sinh Tồn và được chôn cất trên đảo.

Năm 1979, phần mộ liệt sĩ Khôi được quy tập về Cam Ranh. Tháng 8-1991, mộ liệt sĩ Khôi được cất bốc ra nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Ranh. Năm 1997, tỉnh Khánh Hòa triển khai xây dựng công viên 18-10, phần mộ liệt sĩ Khôi và các liệt sĩ được chuyển ra an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh xây mới, với tên Đỗ Văn Khôi cho đến nay.

Sau khi xác minh các thông tin theo nội dung đăng tải của Báo Thanh Niên, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai và phường Hoài Nhơn Bắc đã hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn tất các thủ tục liên quan, đề nghị Bộ Nội vụ cho giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Trần Văn Khôi.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đình Hòa cho biết thêm: Tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị phối hợp giúp đỡ việc lấy mẫu trong phần mộ liệt sĩ mang tên Đỗ Văn Khôi ở nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh.

Các mẫu từ thân nhân và mộ liệt sĩ sẽ được chuyển lên cơ quan chức năng Bộ Nội vụ để thực hiện việc giám định ADN xác định danh tính theo quy định.