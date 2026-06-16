Tập huấn khung diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cho các địa phương

(GLO)- Chiều 16-6, tại phường Hoài Nhơn Đông, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn khung diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ (KVPT) cho khung tập 3 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Bắc.

Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh kiêm Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập số 1 dự và phát biểu khai mạc.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thành Phúc

Tại hội nghị, cán bộ thuộc khung tập cùng các lực lượng tham gia diễn tập của 3 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Bắc đã được quán triệt, bồi dưỡng các chuyên đề trọng tâm phục vụ công tác diễn tập, bao gồm: những vấn đề chung về diễn tập tác chiến cấp xã trong KVPT; hoạt động khối chính quyền trong chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong KVPT.

Cùng với đó là hoạt động của cấp ủy, HĐND trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến phòng thủ.

Ngoài ra, đối với Ban CHQS phường sẽ được quán triệt thêm các nội dung khi chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong KVPT.

Công an phường được bồi dưỡng về hoạt động của lực lượng trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến trong KVPT; chuẩn bị nội dung xử trí tình huống A2 và thực binh A2.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Võ Tấn yêu cầu cán bộ phụ trách Tổ Công tác số 1 hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng thứ tự hành động của từng vai tập trong các giai đoạn diễn tập, vận dụng lý luận sát với thực tiễn phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với khung diễn tập các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Bắc nắm chắc nội dung trên từng cương vị vai tập; chuẩn bị tốt nội dung diễn tập, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện của khung tập có chất lượng, đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.