Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức hội thi bí thư chi bộ năm 2026

(GLO)- Ngày 13 đến 17-7, Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức hội thi tí thư chi bộ năm 2026 với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ nhà trường.

Các thí sinh đã tham gia 4 nội dung thi gồm: thi sổ sách, văn kiện của chi bộ; viết dự thảo nghị quyết; thi nhận thức và thực hành điều hành sinh hoạt chi bộ. Nội dung hội thi đã bám sát chức trách, nhiệm vụ của bí thư chi bộ, qua đó đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức sinh hoạt đảng của từng thí sinh.

Thí sinh tham gia thi thực hành điều hành sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Công Danh

Hội thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các thí sinh thể hiện tinh thần trách nhiệm, nắm chắc kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và vận dụng tương đối tốt vào thực hành. Kết quả, 100% thí sinh dự thi đạt loại khá, giỏi; trong đó có 4 thí sinh đạt loại giỏi được Ban Giám hiệu nhà trường tặng giấy khen.