Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X:

Gia Lai có 2 bí thư chi bộ và 1 tác phẩm báo chí được vinh danh

HẢI UYÊN
(GLO)- Tối 3-2, lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, TP. Hà Nội. Tỉnh Gia Lai có 2 bí thư chi bộ và 1 tác phẩm báo chí được vinh danh. 

Buổi lễ do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

tong-bi-thu-to-lam-phat-bieu-tai-buoi-le.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 96 bí thư chi bộ xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước, các tác giả, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm được trao giải Búa liềm vàng lần thứ X.

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự buổi lễ.

tuyen-duong-bi-thu-chi-bo-xuat-sac.jpg
Tỉnh Gia Lai có 2 bí thư chi bộ xuất sắc được vinh danh. Ảnh nguồn Quân Đội Nhân Dân

Năm 2025, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) đã nhận được 2.296 tác phẩm tham dự ở các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Ban Tổ chức đã quyết định trao các giải thưởng gồm: 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải khuyến khích.

Phóng sự truyền hình “Cây đại thụ của làng Đak Giăng 2” của nhóm phóng viên Hòa Giang - Đoàn Bình - Thanh Sáng - Minh Trung - Bảo Ngọc - Nguyên Trường thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai vinh dự là một trong những tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Giải Búa liềm vàng là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất trong lĩnh vực báo chí chính luận, nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trong lần thứ 10 tổ chức, một trong những điểm mới của lễ trao giải Búa liềm vàng đó là lần đầu tiên kết hợp tuyên dương các bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc.

Trong số 96 bí thư chi bộ xuất sắc được vinh danh (tương ứng với 96 năm thành lập Đảng) năm nay, tỉnh Gia Lai có 2 đồng chí đó là: Phạm Văn Dũng - Bí thư Chi bộ Khoa Nhi, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai thuộc Đảng bộ UBND tỉnh và Lưu Văn Trạng - Bí thư Chi bộ thôn Ia Lâm, xã Ia Krêl.

