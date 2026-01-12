Tạo nguồn từ sớm, bồi dưỡng bài bản, hiệu quả bền vững

(GLO)- Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, góp phần bổ sung “sức trẻ” cho Ðảng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

Với cách làm linh hoạt, quyết liệt và phù hợp thực tiễn, thời gian qua, công tác này tại Gia Lai đã đạt nhiều kết quả rõ nét, từng bước hình thành nền tảng bền vững cho công tác xây dựng Ðảng trong các nhà trường.

Cách làm bài bản, chọn đúng “hạt giống”

Là cơ sở đào tạo đa ngành với quy mô sinh viên (SV) lớn, Trường Đại học Quy Nhơn được đánh giá là một điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên là SV.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ trường đã kết nạp 807 quần chúng ưu tú là đoàn viên SV vào Đảng. Riêng năm 2025, có 95 SV được kết nạp, chiếm hơn 10% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn trao chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho sinh viên ưu tú. Ảnh: N.H

Hiện Đảng bộ nhà trường có 27 chi bộ với 908 đảng viên, trong số đó 4 chi bộ SV tập hợp 473 đảng viên là SV. Việc thành lập các chi bộ SV theo từng khối đào tạo gồm Sư phạm 1, Sư phạm 2, Kinh tế - Công nghệ, Tự nhiên - Xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đảng viên SV trong môi trường học đường.

PGS.TS. Nguyễn Quang Ngoạn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Quy Nhơn - cho biết, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ và hằng năm, Đảng ủy trường đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, xác định đây là một trong những nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp được tiến hành chặt chẽ, gắn với đánh giá thực chất quá trình học tập, rèn luyện và cống hiến của SV.

“SV được kết nạp Đảng đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và các hoạt động tập thể. Sau khi tốt nghiệp, nhiều đảng viên trẻ tiếp tục trưởng thành, trở thành giáo viên giỏi, cán bộ có năng lực trên nhiều lĩnh vực, qua đó khẳng định tính đúng đắn và bền vững của cách làm” - ông Ngoạn khẳng định.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.H

Ở bậc phổ thông, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) là đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên là học sinh (HS). Bình quân mỗi năm, nhà trường kết nạp trên 20 đảng viên HS; riêng năm 2025, có 32 HS được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo thầy Huỳnh Lê Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, việc phát triển đảng viên là HS được thực hiện trên cơ sở quy trình nghiêm túc, chặt chẽ, coi trọng cả tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, học tập và ý thức cống hiến.

Những học sinh được kết nạp đều là hạt giống “vừa hồng vừa chuyên”, thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

“Kết quả này có được nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy nhà trường.

Thông qua các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, hoạt động đoàn thể, những HS ưu tú được phát hiện, giới thiệu để bồi dưỡng, tạo động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng, đúng đắn” - ông Minh nhấn mạnh.

Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (xã Hòa Hội). Ảnh: L.N.T

Không chỉ các trường có thế mạnh, nhiều trường phổ thông trên địa bàn nông thôn cũng đạt kết quả tích cực trong phát triển đảng viên HS. Năm 2025, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (xã Hòa Hội) đã kết nạp 9 đảng viên là HS, gấp đôi chỉ tiêu được giao; còn tính từ năm 2017 đến nay, con số đảng viên HS là 55.

“Đó là kết quả từ việc chủ động xây dựng kế hoạch, tạo nguồn từ sớm và phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân. Trong đó, Đoàn Thanh niên giữ vai trò nòng cốt trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và chính trị tư tưởng cho đoàn viên ưu tú, giúp HS hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, bền vững ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường” - thầy Đinh Văn Hòa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Quyết liệt chỉ đạo, tạo nền tảng vững chắc

Từ thực tiễn tại các nhà trường cho thấy, phát triển đảng viên trong HS, SV chỉ thực sự hiệu quả khi được tiến hành từ sớm, làm bài bản, kiên trì, coi trọng chất lượng và động cơ phấn đấu.

Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là đầu tư chiến lược cho tương lai lâu dài của Đảng, đúng như tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2025, công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực với 4.412 đảng viên mới được kết nạp, đạt 3% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - khẳng định: Đặc biệt, số đảng viên kết nạp mới trong năm 2025 là HS, SV có trên 800 đồng chí, chiếm hơn 18% tổng số đảng viên mới. Kết quả trên phản ánh rõ quyết tâm chính trị và sự đổi mới trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận thức đầy đủ hơn vai trò của công tác phát triển Đảng trong HS, SV, từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát thực tiễn.

Dù vậy, thẳng thắn nhìn nhận, công tác phát triển đảng trong HS, SV còn không ít khó khăn. Số lượng đảng viên HS, SV được kết nạp chưa tương xứng với nguồn cảm tình Đảng.

Nguyên nhân là một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức; hoạt động của tổ chức Đoàn ở một số nơi chưa đủ sức tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho đoàn viên ưu tú…

Nhấn mạnh định hướng thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, các cấp ủy trong trường học cần coi công tác phát triển đảng viên HS, SV là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp phải phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, không chạy theo số lượng.

Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng; thường xuyên bồi dưỡng, củng cố động cơ phấn đấu vào Đảng cho HS, SV.

Thông qua các phong trào, hoạt động học tập, rèn luyện và cống hiến, phát hiện, tập hợp, giới thiệu những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp, tạo nguồn đảng viên trẻ có chất lượng cho Đảng.