Chư Păh chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh

Đoàn công tác Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD-ĐT lưu ý tuyệt đối đảm bảo an toàn, an ninh đề thi và tập huấn theo từng nhóm đối tượng, trong đó có thí sinh và cả công an.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Lê Chân (Hải Phòng) xác định cháu Nguyễn Hoàng N., 5 tuổi, lớp A1, Trường mầm non An Dương, bị bầm tím vùng lưng, gáy do bạn cùng lớp đánh. 3 cô giáo phụ trách lớp cháu N. đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường cảnh cáo và bố trí làm nhiệm vụ khác.