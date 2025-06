Chung tay giữ an toàn cho trẻ trong dịp hè

(GLO)- Để trẻ mầm non có một mùa hè bổ ích, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ.

Kết thúc năm học 2024-2025, Trường Mẫu giáo Sao Sáng (thị trấn Chư Prông) đã phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh tổ chức tuyên truyền về phòng-chống dịch bệnh, đuối nước, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng-chống xâm hại, bạo hành trẻ...

Đồng thời, quan tâm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ hè. Ngoài các buổi họp phụ huynh, nhà trường còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội có sức lan tỏa như: Zalo, Facebook… để huy động cộng đồng cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc, đảm bảo an toàn cho trẻ trong dịp hè.

Trường Mẫu giáo Sao Sáng (thị trấn Chư Prông) chủ động phối hợp cùng phụ huynh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Ảnh: M.K

Cô Đinh Thị Hương Thủy-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho trẻ, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu giáo viên thường xuyên kết nối với phụ huynh để nắm rõ tình hình của trẻ trong suốt dịp nghỉ hè. Sau khi thực hiện công tác bàn giao trẻ cho gia đình quản lý trong thời gian nghỉ hè, nhà trường phân công lịch trực nhằm bảo đảm vệ sinh trường học, phục vụ người dân khi đến liên hệ công việc”

Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ hè. Ảnh: M.K

Là một trong những đơn vị tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ hè, Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và phòng tránh bạo hành trẻ; xây dựng kế hoạch giáo dục khoa học, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Trường cũng phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra các điều kiện và công tác tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ hè. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tuyển sinh năm học 2025-2026,



“Dịp hè này, nhà trường duy trì 6 lớp học theo nhu cầu của phụ huynh và triển khai thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ. Giáo viên nghiêm túc thực hiện các nội dung của chương trình giáo dục mầm non như: rèn, hình thành cho trẻ nền nếp và những thói quen tốt; tạo môi trường an toàn, thân thiện, gần gũi, thương yêu, tôn trọng.

Đồng thời dạy các quy định về chế độ sinh hoạt tại trường; tổ chức các hoạt động, trò chơi, luyện tập, hoạt động ngoại khóa để tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho trẻ; đa dạng các hoạt động vui chơi trong hè giúp trẻ tham gia và phát huy khả năng, năng khiếu cá nhân…”-Hiệu trưởng Trần Thị Thoa thông tin.

Với tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 96%, Trường Mầm non Tuổi Hoa (xã Ia Kênh, TP. Pleiku) thường xuyên liên lạc, trao đổi, triển khai đến phụ huynh các nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo chất lượng, an toàn. Trong đó, tập trung phổ biến về các nguy cơ mất an toàn đối với trẻ vùng dân tộc thiểu số trong mùa hè như: sử dụng thiết bị điện, khí gas; trẻ chơi ở những nơi gần ao, hồ, suối...

Cùng với đó là các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và phòng-chống bạo hành trẻ. Đồng thời, nhà trường phối hợp với cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn rà soát đối tượng trẻ 5 tuổi cần tổ chức dạy làm quen tiếng Việt trước khi vào lớp 1 và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ lên lớp 1.

Anh Siu Thanh (làng Mơ Nú, xã Ia Kênh) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 con đang ở lứa tuổi mẫu giáo. Chúng tôi thường xuyên được giáo viên, nhà trường nhắc nhở và hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ trước các mối nguy hiểm. Gia đình sẽ phối hợp tốt với nhà trường để tạo cho các con một mùa hè an toàn, bổ ích”.



Dịp hè, các trường mầm non cũng nghiêm túc triển khai công tác tuyển sinh năm học 2025-2026. Ảnh: M.K

Để đảm bảo an toàn, ổn định sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè và chuẩn bị năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện công tác bàn giao trẻ mầm non cho gia đình quản lý trong thời gian nghỉ hè; tổ chức phân công trực trường bảo đảm an toàn, vệ sinh trường học.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho trẻ phù hợp lứa tuổi, bổ ích, thiết thực; đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng-chống dịch bệnh, đuối nước, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng-chống xâm hại, bạo hành trẻ... Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tuyển sinh năm học 2025-2026 ở mỗi cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ mầm non đến trường, đặc biệt quan tâm trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2025-2026, trong đó, chú trọng việc sắp xếp, quy hoạch, củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp gắn với công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngoài ra, rà soát thực trạng về nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, các khối phòng chức năng, trang-thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi và các điều kiện khác để kịp thời tham mưu, huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng, cải tạo, bổ sung bảo đảm các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2025-2026.