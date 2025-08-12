Danh mục
Trường học vùng biên Gia Lai chủ động chuẩn bị cho năm học mới

TRẦN DUNG TRẦN DUNG
(GLO)- Thời điểm này, các trường học ở vùng biên giới của tỉnh Gia Lai đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2025-2026 với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao.

Tích cực vận động học sinh đến lớp

Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp tại 4 điểm trường, những ngày này, các thầy-cô giáo của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ) đang tích cực vận động học sinh đến lớp, nhất là học sinh đầu cấp.

Nằm ở vùng biên giới với tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 80%, việc chung tay giữa nhà trường, giáo viên và chính quyền địa phương trong công tác vận động học sinh đến lớp trong giai đoạn này đặc biệt quan trọng.

“Chúng tôi đã dọn dẹp trường lớp, bàn ghế sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Cùng với đó, để đảm bảo tỷ lệ đến lớp sau kỳ nghỉ hè, chúng tôi cũng triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường đúng thời gian quy định”-cô Trần Thị Huệ-giáo viên nhà trường-cho biết.

Theo thầy Đinh Văn Phương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, năm học 2025-2026, trường có 510 học sinh với 16 lớp. Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến huy động học sinh đến lớp, đến nay, nhà trường đã sẵn sàng các điều kiện để bước vào năm học mới trong tâm thế vui tươi, phấn khởi; quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó Ia Mơ.

b8e06dfe6b8fe3d1ba9e.jpg
Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch) chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho ngày khai trường. Ảnh: T.D

Tương tự, năm học 2025-2026, Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch) sẽ có 728 học sinh, trong đó học sinh DTTS chiếm gần 69%. Để đón các em trở lại trường, giáo viên đã tập trung dọn dẹp khuôn viên, cắt tỉa cây xanh, lau bàn ghế, sắp xếp tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng học tập... Đồng thời, nhà trường cũng bố trí 1 lớp/phòng học để đảm bảo các em học 2 buổi/ngày; tiếp tục rà soát cơ sở vật chất hiện có để đề xuất mua sắm bổ sung, đảm bảo cho hoạt động giáo dục trong năm học mới.

Hiệu trưởng Phan Thành Tiến cho hay: “Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, thôn, làng trên địa bàn xã rà soát, nắm chắc số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường, đặc biệt là học sinh DTTS. Với những em nhà ở cách trường 15-20 km, giáo viên sẽ phối hợp với gia đình để đưa các em đến trường”.

Tương tự, ở xã biên giới Ia Pnôn, song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, vận động học sinh đến lớp, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh còn phối hợp với các đơn vị y tế, nhà hảo tâm triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, trao tặng sách giáo khoa, cặp sách cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn.

a36f34423233ba6de322.jpg
Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với các nhà hảo tâm và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh tặng cặp sách cho học sinh. Ảnh: T.D

Phấn khởi khi nhận được những phần quà ý nghĩa, em Ksor H'Đào (lớp 3, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh) bày tỏ: “Em rất vui khi nhận được cặp sách trước thềm năm học mới. Em sẽ cố gắng đến lớp đầy đủ, học thật giỏi để ba mẹ, thầy cô vui lòng”.

Kỳ vọng mô hình trường nội trú liên cấp tại biên giới

Theo thống kê, tổng số học sinh đang theo học tại các trường ở 7 xã biên giới của tỉnh (Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chía, Ia Mơ, Ia Púch) là 9.419 em, trong đó gần 55% là học sinh DTTS. Hiện có 21 trường học thuộc các cấp học trên địa bàn 7 xã này, song hầu hết không có chức năng nội trú, bán trú.

Chính vì thế, việc triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp ở 7 xã biên giới của tỉnh được cho là cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng biên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để con em DTTS được học tập trong môi trường tốt hơn.

Việc sớm hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng trường học thuộc 7 xã biên giới còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục ở vùng khó.

f17d2c592a28a276fb39.jpg
Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch) dọn dẹp khuôn viên sân trường, chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: T.D

Thầy Phan Thành Tiến-Hiệu trưởng Tiểu học và THCS Phù Đổng phấn khởi chia sẻ: “Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp là giải pháp thiết thực để nhà trường giữ chân học sinh tới lớp, tạo nguồn nhân lực ổn định, góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc bằng con đường tri thức”.

Được biết, toàn xã Ia Púch hiện có 730 học sinh, trong đó, tiểu học có 450 em và THCS là 280 em. Theo đề xuất của Sở GD-ĐT, trên địa bàn sẽ được đầu tư xây dựng mới 1 trường nội trú liên cấp tiểu học-THCS trên diện tích 5 ha.

Cũng kỳ vọng về mô hình trường nội trú liên cấp tại biên giới, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi nêu quan điểm: Việc đầu tư xây dựng mới trường nội trú liên cấp cùng các hạng mục công trình, thiết bị trường học là tín hiệu vui đối với cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh ở Ia Mơ.

Mô hình này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác lâu dài, giữ chân học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học; góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho vùng biên giới.

13df621e636feb31b27e.jpg
Giáo viên và học sinh vùng biên giới Gia Lai kỳ vọng mô hình trường nội trú liên cấp mở ra cơ hội học tập tốt hơn. Ảnh: T.D

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD-ĐT-cho biết: Qua khảo sát, chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú để đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao từ cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

“Mô hình trường liên cấp được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh, phụ huynh và giáo viên ở những nơi có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao. Khi hoàn thiện, học sinh được học tập, sinh hoạt tại chỗ, giảm gánh nặng di chuyển và góp phần giữ vững sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục”-Giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định.

Theo đề xuất, trong năm 2025, Gia Lai sẽ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-THCS tại 7 xã biên giới với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.211 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ GD-ĐT, bao gồm đầy đủ hạng mục phục vụ giảng dạy, học tập, chăm sóc và rèn luyện toàn diện cho học sinh.

Ngoài đề xuất danh mục công trình, thiết bị trường học, Sở GD-ĐT còn hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất, xử lý tài sản công; đồng thời, làm rõ các chế độ chính sách dành cho học sinh và giáo viên vùng biên giới nhằm đảm bảo tính khả thi và bền vững cho trường học sau khi hình thành.

