Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Tại nhiều trường học, bùn non phủ dày từ hành lang đến phòng học; bàn ghế bị cuốn trôi hoặc hư hỏng; thiết bị dạy học ngấm nước. Tùy theo tình hình thực tế, ngay khi nước lũ rút, các thầy cô đã tự nguyện tập trung dọn lớp, lau rửa từng bộ bàn ghế, gom lại những dụng cụ, sách vở còn sử dụng được.

Sau khi nước lũ rút, giáo viên và cán bộ, chiến sĩ chung tay dọn sạch lớp bùn đất tại Trường Mầm non Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: T.D

Trường Mầm non Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) nằm ở vùng trũng thấp nên nước lũ tràn vào khá sâu. Khi nước vừa rút, những giáo viên có thể di chuyển đã đội mưa đến kiểm tra tình hình trường lớp, cơ sở vật chất.

“Trong đợt lũ lần này, trường bị ngập rất sâu. Nhà trường đã chủ động di chuyển tài sản lên cao, song tốc độ nước dâng quá nhanh khiến nhiều phòng học, thiết bị bị nhấn chìm và hư hỏng. Cán bộ, giáo viên đã gác lại việc nhà để chung tay làm sạch trường lớp”-Hiệu trưởng Trần Thị Thảo cho biết.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Nhơn Bình tập trung làm sạch trường học, nhanh chóng đón trẻ trở lại lớp. Ảnh: T.D

Thời điểm nước lũ đổ về, toàn bộ khu vực sân trường và các dãy lớp học của Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước) bị nhấn chìm trong dòng nước sâu đến 2m.

Thầy Lê Văn Thất-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì-cho biết: Khi nước lũ tràn vào, 3 giáo viên trực và 1 bảo vệ buộc ở lại trực trường bị mắc kẹt, phải chạy lên tầng 2 để tránh lũ. Nước lũ cuốn theo bùn rác, xô ngã các cánh cửa lớp, bàn ghế cùng nhiều vật dụng khác trôi nổi khắp nơi.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước) chung sức dọn dẹp khuôn viên trường học. Ảnh: T.D

Nước lũ ngập sâu khiến Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì thiệt hại 6 máy vi tính, 1 máy photocopy, hệ thống âm thanh, đồ dùng dạy học cùng nhiều sách vở…

“Chúng tôi nhanh chóng trở lại trường để dọn dẹp và bàng hoàng khi thấy cả khuôn viên trường như biến thành một bãi bùn lầy. Trong lớp học đầy rác; lớp bùn dày 10-20 cm bám từ hành lang đến từng phòng học; bàn ghế bị xô lệch”-cô Đào Thị Anh Tuyền, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì cho biết.

Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước) phơi lại những quyển sách bị ướt do nước lũ. Ảnh: T.D

Cho rằng đây là đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay khiến nhà trường không kịp trở tay, ông Ngô Lâm Trường Minh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc)-thông tin: “Rạng sáng 19-11, nước đột ngột dâng gần 2,5 m khiến giáo viên không kịp kê cao tài sản. Tốc độ nước lên quá nhanh khiến nhiều phòng học, thiết bị, tài liệu bị nước nhấn chìm”.

Trong số 52 cán bộ, giáo viên của Trường Tiểu học Ngô Quyền, nhiều người có nhà bị ngập sâu nhưng ngay khi nước rút, các thầy cô đã lập tức trở lại trường, bắt tay vào việc dọn dẹp bùn đất, phơi bàn ghế, xử lý thiết bị ngấm nước.

Nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều phòng học, thiết bị, tài liệu của Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc) bị nhấn chìm. Ảnh: T.D

“Chúng tôi tạm gác việc riêng, ưu tiên khắc phục cơ sở vật chất trường lớp để học sinh sớm trở lại trường học. Trong trận lũ vừa qua, nhiều gia đình học sinh bị thiệt hại nặng về sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Nhà trường đang rà soát từng trường hợp để kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ, đảm bảo các em có đủ đồ dùng học tập khi quay lại lớp”- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền cho hay.

Tạm gác việc riêng, cán bộ, giáo viên ưu tiên khắc phục cơ sở vật chất trường lớp để học sinh sớm trở lại trường. Ảnh: T.D

Tương tự, những ngày này, thầy cô Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) đang chung tay cùng lực lượng công an, quân đội khắc phục hậu quả sau lũ lụt, nhằm sớm ổn định điều kiện dạy và học.

Trước tình trạng bùn đất bủa vây khuôn viên trường, Ban Giám hiệu đã huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh tham gia tổng vệ sinh khuôn viên; dọn dẹp bùn đất tại các phòng học, hành lang; lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học; kiểm tra, khắc phục hệ thống điện, nước và đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường.

Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) ngổn ngang sau cơn lũ lịch sử. Ảnh: ĐVCC

Thầy Lê Đức Phong-Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “5 dãy phòng học của trường bị ngập sâu trên 2m. Bên cạnh sự nỗ lực của thầy và trò, nhà trường còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các lực lượng chức năng trên địa bàn. Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ đã giúp công tác khắc phục được triển khai nhanh chóng mặc dù thời tiết mưa lạnh”.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh Trường THPT Hùng Vương tham gia tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp. Ảnh: ĐVCC

Trận lũ lịch sử vừa qua cũng khiến Trường Đại học Quang Trung (phường Quy Nhơn Bắc) bị ảnh hưởng từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến khu ký túc xá.

Ngay khi nước rút, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã khẩn trương dọn dẹp, khử khuẩn, di chuyển trang thiết bị, kiểm tra an toàn điện, nước để sớm ổn định hoạt động giảng dạy.

Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quang Trung khẩn trương bắt tay vào công tác dọn dẹp, khử khuẩn. Ảnh: T.D

Ngày 22-11, 80 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 38-Sư đoàn Bộ binh 2 và lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động-Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại trường để hỗ trợ dọn dẹp khuôn viên sau lũ.

Sự chung tay đầy trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng đã giúp nhà trường nhanh chóng ổn định lại môi trường học tập cho sinh viên.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quang Trung dọn bùn, kiểm tra an toàn điện, nước... nhằm sớm ổn định hoạt động giảng dạy. Ảnh: T.D

Nhằm khắc phục sớm những thiệt hại, ngay khi nước lũ rút, lực lượng quân đội đã có mặt, phối hợp với giáo viên thu dọn bùn đất, làm sạch phòng học, khơi thông hệ thống thoát nước, di chuyển bàn ghế đến nơi khô ráo…

Đại úy Nguyễn Tiến Vỹ-thuộc Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5) cho biết: Đơn vị đã huy động 65 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ khắc phục hậu quả tại Trường Trung học cơ sở Trần Bá và Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (phường Quy Nhơn Bắc).

Ngay khi nước lũ rút, lực lượng quân đội đã có mặt, phối hợp với giáo viên các trường thu dọn bùn đất, làm sạch phòng học, di chuyển bàn ghế… Ảnh: T.D

“Đây là một trong những điểm trường bị ngập sâu và thiệt hại nặng sau đợt lũ vừa qua. Công việc của đơn vị chủ yếu là thu gom rác, kéo bùn non ra khỏi các phòng học; đồng thời lau dọn bàn ghế, tủ kệ và toàn bộ khuôn viên trường”-Đại úy Nguyễn Tiến Vỹ chia sẻ.

Thượng tá Trần Văn Toàn-Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 368 (Quân khu 5) cũng thông tin: “Hai ngày qua, 100 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã chung tay hỗ trợ các trường học khắc phục sau lũ lụt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ góp sức giúp trường học sớm ổn định, đón học sinh trở lại lớp”.

80 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 38-Sư đoàn Bộ binh 2 và lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động-Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ dọn dẹp Trường Đại học Quang Trung sau lũ. Ảnh: T.D

Để ổn định việc dạy và học sau lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề nghị các trường học phối hợp địa phương khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp nhằm đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh; chủ động ổn định nền nếp dạy học và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục đã phân công.

Đặc biệt, Sở lưu ý các đơn vị trường học chủ động tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt mưa lớn, lũ lụt nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giáo viên và học sinh.