Gia Lai: Căn cứ tình hình thực tế mưa lũ, chủ động cho học sinh đi học trở lại từ ngày 21-11

(GLO)- Ngày 20-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành công văn yêu cầu các trường học căn cứ tình hình thực tế mưa lũ và điều kiện thời tiết tại địa phương chủ động cho học sinh đi học trở lại từ ngày 21-11.

Theo đó, các đơn vị trường học chủ động tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt mưa lớn, lũ lụt nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Các trường học căn cứ tình hình thực tế mưa lũ và điều kiện thời tiết tại địa phương, chủ động cho học sinh đi học trở lại nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh. Ảnh: T.D

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên để chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, khẩn trương khắc phục thiệt hại (nếu có); dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học nhằm đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh. Đồng thời, chủ động ổn định nền nếp dạy học, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của đơn vị.