Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: Căn cứ tình hình thực tế mưa lũ, chủ động cho học sinh đi học trở lại từ ngày 21-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành công văn yêu cầu các trường học căn cứ tình hình thực tế mưa lũ và điều kiện thời tiết tại địa phương chủ động cho học sinh đi học trở lại từ ngày 21-11.

Theo đó, các đơn vị trường học chủ động tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt mưa lớn, lũ lụt nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

gen-h-z7223293844057-8a4bec51f62fc11275169670e513b851.jpg
Các trường học căn cứ tình hình thực tế mưa lũ và điều kiện thời tiết tại địa phương, chủ động cho học sinh đi học trở lại nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh. Ảnh: T.D

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên để chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, khẩn trương khắc phục thiệt hại (nếu có); dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học nhằm đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh. Đồng thời, chủ động ổn định nền nếp dạy học, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của đơn vị.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Giáo dục

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Giáo dục

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

null