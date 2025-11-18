Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, các địa phương đã cho hàng loạt trường học tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Tại xã Tuy Phước, đến chiều nay, địa phương đã quyết định cho toàn bộ 22 trường trên địa bàn (9 trường Mầm non, 9 trường Tiểu học, 4 trường THCS) nghỉ học. Trước đó, trong buổi sáng, nhiều tuyến đường bị ngập sâu đã khiến việc phụ huynh đưa đón học sinh gặp nhiều trở ngại, địa phương đã thông báo cho 7 trường Mầm non, Tiểu học và THCS cho học sinh nghỉ học; 2 trường THPT gồm THPT số 1 Tuy Phước và THPT Xuân Diệu cũng chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học từ sáng sớm.

Các trường trên địa bàn xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ.

﻿Ảnh: Hồ Điểm

Tương tự, từ trưa nay, do nước chảy mạnh qua các tràn, hàng loạt trường học tại 3 xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Riêng xã Tuy Phước Đông cho toàn bộ học sinh của 16 trường nghỉ học (2 THPT, 4 THCS, 7 Tiểu học và 3 Mầm non). Tại xã Tuy Phước Bắc, 12 trường cũng tạm dừng đến lớp (1 THPT, 3 THCS, 6 Tiểu học, 3 Mầm non). Trong khi đó, xã Tuy Phước Tây cho học sinh 8 trường nghỉ học (2 THCS, 4 Tiểu học và 2 Mầm non), cho đến khi có thông báo mới.

Việc cho nghỉ do tình hình nước lũ dâng nhanh, đặc biệt tại các vị trí tràn, nơi dòng chảy xiết gây nguy hiểm cho việc di chuyển của học sinh và phụ huynh.

Hiện các xã tiếp tục túc trực, theo dõi diễn biến mưa lũ. Phụ huynh được khuyến cáo không để học sinh đi qua khu vực tràn nước chảy mạnh và cập nhật thường xuyên thông báo từ nhà trường trong thời gian thời tiết còn phức tạp.

Các cơ sở giáo dục ở những khu vực nước chưa ngập sâu vẫn tổ chức dạy và học bình thường, nhưng được yêu cầu theo dõi sát tình hình thời tiết để kịp thời điều chỉnh.