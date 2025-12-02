Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Đề nghị kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh đánh nhau ở Trường THCS Tôn Đức Thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 2-12, bà Hoàng Thị Thao-Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan đến vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Tôn Đức Thắng. Trong đó, yêu cầu nhà trường tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1.

Cùng ngày, bà Lê Thị Hồng Vân-Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng đã có báo cáo gửi UBND phường Thống Nhất về sự việc. Cụ thể, theo lịch học ngày 28-11, lớp 7/1 có tiết Giáo dục thể chất bắt đầu vào lúc 13 giờ 50 phút.

em-t-da-bi-2-ban-cung-lop-dung-tay-chan-danh-trong-khuon-vien-nha-truong-anh-chup-man-hinh.jpg
Em T. đã bị 2 bạn cùng lớp dùng tay, chân đánh trong khuôn viên nhà trường. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, một số học sinh đã đến lớp sớm hơn giờ học quy định vào lúc 13 giờ 15 phút. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra xô xát giữa một nhóm học sinh. Học sinh bị đánh là em Đ.T.N.T. và học sinh tham gia đánh là em T.T.P. và T.N.H.T.

Tất cả các em đều là học sinh của lớp 7/1. Sự việc được các học sinh khác quay video lại. Sau đó, người nhà của học sinh bị đánh đã đăng tải clip lên mạng xã hội Facebook.

Sau khi nắm thông tin, vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 và phụ huynh của 3 học sinh liên quan lên làm việc; đồng thời, yêu cầu học sinh viết bản tường trình về vụ việc.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do mâu thuẫn từ việc em Đ.T.N.T. mượn bài vẽ mỹ thuật của em P. sau đó làm thất lạc, chưa tìm thấy để trả.

Sau buổi làm việc, 3 phụ huynh có con đánh nhau đã thống nhất ký vào biên bản, cùng phối hợp với nhà trường trong việc nhắc nhở, giáo dục, quản lý học sinh. Phụ huynh em P. và phụ huynh em T.N.H.T. thống nhất cùng với giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, xin lỗi em Đ.T.N.T.

Ngoài ra, đối với những học sinh có mặt, chứng kiến sự việc đánh nhau nhưng không ngăn cản và không báo cáo sự việc cho giáo viên, nhà trường đã mời các học sinh viết tường trình và thông báo đến phụ huynh để phối hợp giáo dục, quản lý học sinh.

Sáng 1-12, em Đ.T.N.T. không đến lớp nên giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ động viên em đến trường nhưng chưa liên lạc được với phụ huynh. Chiều cùng ngày, phụ huynh em Đ.T.N.T. đã liên hệ với nhà trường, trao đổi nguyện vọng xin chuyển trường.

Ban Giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng đã lắng nghe, chia sẻ và tích cực động viên gia đình cũng như học sinh yên tâm tiếp tục đến lớp học tập đầy đủ, nhà trường cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh.

ubnd-phuong-thong-nhat-yeu-cau-truong-thcs-ton-duc-thang-hop-kiem-diem-giao-vien-chu-nhiem-lop-71-anh-van-ngoc.jpg
UBND phường Thống Nhất yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng họp kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1. Ảnh: Văn Ngọc

Trước nội dung báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường, UBND phường Thống Nhất cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn, Công an phường, Trường THCS Tôn Đức Thắng thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh bị bạo lực; động viên học sinh trở lại trường tham gia học tập đầy đủ.

Đặc biệt, yêu cầu nhà trường tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 và các thành phần liên quan trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Đồng thời, yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống nhằm tránh xảy ra tình trạng bạo lực học đường, đảm bảo trường học là môi trường an toàn để học sinh học tập, rèn luyện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường

(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Giáo dục

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

null