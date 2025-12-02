Đề nghị kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh đánh nhau ở Trường THCS Tôn Đức Thắng

(GLO)- Chiều 2-12, bà Hoàng Thị Thao-Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan đến vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Tôn Đức Thắng. Trong đó, yêu cầu nhà trường tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1.

Cùng ngày, bà Lê Thị Hồng Vân-Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng đã có báo cáo gửi UBND phường Thống Nhất về sự việc. Cụ thể, theo lịch học ngày 28-11, lớp 7/1 có tiết Giáo dục thể chất bắt đầu vào lúc 13 giờ 50 phút.

Em T. đã bị 2 bạn cùng lớp dùng tay, chân đánh trong khuôn viên nhà trường. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, một số học sinh đã đến lớp sớm hơn giờ học quy định vào lúc 13 giờ 15 phút. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra xô xát giữa một nhóm học sinh. Học sinh bị đánh là em Đ.T.N.T. và học sinh tham gia đánh là em T.T.P. và T.N.H.T.

Tất cả các em đều là học sinh của lớp 7/1. Sự việc được các học sinh khác quay video lại. Sau đó, người nhà của học sinh bị đánh đã đăng tải clip lên mạng xã hội Facebook.

Sau khi nắm thông tin, vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 và phụ huynh của 3 học sinh liên quan lên làm việc; đồng thời, yêu cầu học sinh viết bản tường trình về vụ việc.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do mâu thuẫn từ việc em Đ.T.N.T. mượn bài vẽ mỹ thuật của em P. sau đó làm thất lạc, chưa tìm thấy để trả.

Sau buổi làm việc, 3 phụ huynh có con đánh nhau đã thống nhất ký vào biên bản, cùng phối hợp với nhà trường trong việc nhắc nhở, giáo dục, quản lý học sinh. Phụ huynh em P. và phụ huynh em T.N.H.T. thống nhất cùng với giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, xin lỗi em Đ.T.N.T.

Ngoài ra, đối với những học sinh có mặt, chứng kiến sự việc đánh nhau nhưng không ngăn cản và không báo cáo sự việc cho giáo viên, nhà trường đã mời các học sinh viết tường trình và thông báo đến phụ huynh để phối hợp giáo dục, quản lý học sinh.

Sáng 1-12, em Đ.T.N.T. không đến lớp nên giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ động viên em đến trường nhưng chưa liên lạc được với phụ huynh. Chiều cùng ngày, phụ huynh em Đ.T.N.T. đã liên hệ với nhà trường, trao đổi nguyện vọng xin chuyển trường.

Ban Giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng đã lắng nghe, chia sẻ và tích cực động viên gia đình cũng như học sinh yên tâm tiếp tục đến lớp học tập đầy đủ, nhà trường cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh.

UBND phường Thống Nhất yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng họp kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1. Ảnh: Văn Ngọc

Trước nội dung báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường, UBND phường Thống Nhất cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn, Công an phường, Trường THCS Tôn Đức Thắng thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh bị bạo lực; động viên học sinh trở lại trường tham gia học tập đầy đủ.

Đặc biệt, yêu cầu nhà trường tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1 và các thành phần liên quan trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Đồng thời, yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống nhằm tránh xảy ra tình trạng bạo lực học đường, đảm bảo trường học là môi trường an toàn để học sinh học tập, rèn luyện.