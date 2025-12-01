Gia Lai: Hơn 100 thiếu nhi tham gia chương trình rèn kỹ năng tự vệ

(GLO)- Sáng 30-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Kỹ năng sống-tự vệ thông minh-phòng chống bạo lực học đường cùng Boxing” với sự tham gia của hơn 100 trẻ em.

Tại đây, các em thiếu nhi được hướng dẫn một số nội dung thiết thực như: nhận biết nguy cơ và cách tránh xung đột; kỹ năng tự bảo vệ an toàn; giao tiếp tự tin, ứng xử tích cực; phòng-chống bạo lực học đường; xây dựng ý thức tôn trọng bản thân và bạn bè.

Các em nhỏ thực hành tư thế phòng thủ và phản xạ khi bị tấn công đột ngột. Ảnh: Minh Chí

Ngoài ra, các em còn được thực hành kỹ năng ứng phó khi bị tấn công đột ngột cùng một số tư thế cơ bản để tự vệ, thoát thân trong trường hợp khẩn cấp. Các hoạt động được thiết kế trực quan, sinh động, kết hợp vận động và thực hành tình huống, giúp các em dễ tiếp thu và chủ động rèn luyện kỹ năng.

Chương trình góp phần trang bị cho thiếu nhi kiến thức, kỹ năng tự vệ cơ bản, biết cách xử lý các tình huống nguy hiểm thường gặp trong đời sống; đồng thời, tạo môi trường rèn luyện lành mạnh và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của giáo dục kỹ năng sống trong phòng-chống bạo lực học đường.