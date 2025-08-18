Danh mục
Chương trình "Vì con cần có mẹ"

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

HỒ ĐIỆP
(GLO)- Mới đây, chương trình “Vì con cần có mẹ” do Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (trụ sở ở phường Quy Nhơn Nam) tổ chức đã mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho nhiều phụ huynh và học sinh khối Tiểu học và THCS.

Đây không chỉ là hoạt động giáo dục tình cảm gia đình mà còn là sân khấu thực hành cho các học viên, nơi các bạn nhỏ được đào tạo kỹ năng dẫn chương trình, thuyết trình và quản lý cảm xúc.

Điểm đặc biệt của chương trình là cách truyền tải thông điệp qua những câu chuyện gần gũi, dễ đồng cảm. Tại chương trình, anh Nguyễn Viết Vũ, Giám đốc trung tâm-diễn giả chính, không chỉ chia sẻ về sự vất vả của cha mẹ mà còn đề cập đến những “lời nói dối” xuất phát từ tình thương. Cách dẫn dắt này giúp các bạn trẻ dễ tiếp nhận và gợi suy ngẫm cho người lớn.

44.jpg
Chương trình “Vì con cần có mẹ” do Trung tâm Kỹ năng sống SDEE tổ chức ngày 10.8. Ảnh: Hồ Điệp

Ngoài ra, chương trình cũng khéo léo lồng ghép nội dung giáo dục giá trị sống vào quá trình rèn luyện kỹ năng. Các em không chỉ học cách đứng trước đám đông mà còn truyền tải những thông điệp nhân văn tới phụ huynh và bạn bè. Qua đó, các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp thực tế và nuôi dưỡng sự thấu hiểu, lòng biết ơn - nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện.

Từ góc độ quan sát, có thể thấy chương trình có tính tương tác cao khi học sinh không chỉ lắng nghe mà còn tham gia tích cực qua việc tặng quà, trao thiệp, giấy chứng nhận, huy chương và bày tỏ lời cảm ơn tới bố mẹ. Nhiều bạn nhỏ đã thể hiện tình cảm qua những danh hiệu gần gũi như “Mẹ tài năng nhất”, “Mẹ là siêu nhân” hay “Ba tuyệt vời nhất”. Một hình ảnh ấn tượng khác là ở phía dưới sân khấu, một bạn nhỏ chủ động rót nước cho mẹ, thể hiện giáo dục hành vi và thái độ từ những cử chỉ giản dị nhất.

Cùng con tham gia chương trình, chị Võ Thị Tuyết Mai (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Khi nghe diễn giả dẫn dắt và chứng kiến con thể hiện tình yêu thương với bố mẹ, tôi đã không cầm được nước mắt. Sau gần 1 năm học tại trung tâm, tôi thấy con có nhiều thay đổi tích cực, con tập trung hơn, kiên nhẫn hơn và biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn".

44-2.jpg
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại chương trình. Ảnh: Hồ Điệp

Có thể nói, chương trình “Vì con cần có mẹ” đã góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh về vai trò của tình cảm trong nuôi dạy con và tạo môi trường thực tiễn để các em áp dụng kiến thức, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Thiết nghĩ, việc phát triển thêm nhiều chương trình tương tự sẽ là bước tiến quan trọng trong việc hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho các em nhỏ, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện hiện nay.

null