Phường Quy Nhơn Nam trao giải hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2025-2026

(GLO)- Ngày 30-12, UBND phường Quy Nhơn Nam tiến hành tổng kết, trao giải hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS năm học 2025-2026.

Hội thi được tổ chức qua 2 đợt từ ngày 4 đến 26-12, thu hút 31 giáo viên tiểu học và 9 giáo viên THCS tham gia.

UBND phường Quy Nhơn Nam trao giấy khen cho các giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi tiểu học và Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS. Ảnh: Đặng Việt

Qua các phần thi, hầu hết thí sinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiêm túc trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp. Nhiều tiết dạy, hoạt động giáo dục được đổi mới về phương pháp, chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Kết thúc hội thi, UBND phường đã công nhận và trao giấy khen cho 31 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi tiểu học (1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích) và 9 giải Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS (1 giải nhì, 4 giải ba, 4 giải khuyến khích).