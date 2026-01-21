Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với các đơn vị có liên quan để nắm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

7.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, kinh phí đã cấp năm 2025 cho cả dự án là 397 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 100%. Đến nay, công tác rà phá bom mìn đã hoàn thành; đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đối với các gói thầu thiết kế bản vẽ thi công, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây lắp, bảo hiểm công trình.

1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Hiện điểm trường xã Ia Púch đã triển khai thi công xây dựng kết cấu móng các hạng mục chính như: nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn, nhà công vụ, nhà ăn, nhà đa năng, nhà ở học sinh. Các điểm trường còn lại đang triển khai công tác san nền, định vị các hạng mục, tập kết vật tư, máy móc thi công.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công trong công tác phối hợp chặt chẽ để triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là dự án về giáo dục, là chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm quan tâm, chăm lo cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, vùng biên giới, hải đảo nói riêng.

Vì vậy, các đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm để hoàn thành công trình ý nghĩa này, đáp ứng được kỳ vọng của người dân; tăng cường niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lâm Hải Giang cũng đề nghị các nhà thầu và đơn vị tư vấn, giám sát phải có kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai nhiệm vụ gắn với các biện pháp bảo đảm tiến độ đề ra. Trong đó, tập trung huy động nhân lực, vật lực để thi công; phối hợp nhịp nhàng, khớp nối, đồng bộ, tránh làm gián đoạn việc thi công.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: "Các đơn vị thi công phải xác định đây là trách nhiệm chính trị quan trọng để có tâm thế, tư duy làm tốt hết sức, không đặt nặng vấn đề lợi nhuận; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để đảm bảo chất lượng công trình; bảo đảm an toàn trong thi công.

Đơn vị nhà thầu nào không thực hiện được thì báo cáo để chủ đầu tư chủ động tìm nhà thầu khác, không được dừng thi công trên công trường. Phấn đấu đến 30-7 phải hoàn thành dự án”.

4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) động viên công nhân thi công dự án tại xã Ia Púch. Ảnh: Hà Duy

Trước đó, sáng 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện dự án tại các xã: Ia Púch, Ia Nan, Ia Mơ và Ia Dom.

