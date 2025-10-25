Gia Lai dự kiến khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã biên giới vào ngày 19-12-2025

(GLO)- Dự kiến ngày 19-12-2025, tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt khởi công xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên và mở ra cơ hội học tập, ăn ở ổn định cho học sinh vùng khó.

Mở ra cơ hội học tập thuận lợi

Khi biết tin vùng biên giới Ia Mơ được đầu tư gần 200 tỷ đồng để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên khu đất rộng 6 ha ven tỉnh lộ 664, ông Rơ Lan Lết (làng Klăh, xã Ia Mơ) không giấu nổi niềm vui.

Ông Lết có 2 con đang học tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi. Mỗi ngày, ông phải 4 lần đưa đón, còn hôm nào bận việc rẫy, các con lại đạp xe về nhà ăn trưa. Nhà khá xa trường nên ông rất lo lắng cho sự an toàn của các con.

“Trường mới sắp được xây sẽ có đầy đủ phòng học, khu bán trú, nhà ăn, sân chơi, hệ thống điện, nước và y tế học đường. Trường khang trang, các con có chỗ ăn ở, học hành ổn định, tôi và bà con trong làng ai cũng mừng. Bao năm nay, chúng tôi chỉ mong có được môi trường học tập như thế”-ông Lết bày tỏ.

Thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ) phấn khởi khi trường nội trú liên cấp sẽ được khởi công vào cuối năm 2025. Ảnh: T.D

Sau nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng khó Ia Mơ, thầy Ngô Văn Vững-Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi không giấu nổi sự phấn khởi khi ngày khởi công trường nội trú liên cấp đang đến gần.

Thầy Vững cho biết: Hiện có nhiều điểm trường cách trung tâm xã đến 18 km, học sinh vùng sâu phải vượt quãng đường dài đến lớp. Nếu có trường nội trú liên cấp, học sinh sẽ được ở lại, từ đó duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục.

“Việc đầu tư xây dựng mới trường nội trú liên cấp cùng các hạng mục công trình, thiết bị trường học là tín hiệu vui đối với cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh ở Ia Mơ. Mô hình này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác lâu dài, giữ chân học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học; góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho vùng biên giới”-thầy Vững kỳ vọng.

Chung niềm vui ấy, thầy cô giáo cùng 730 học sinh của xã Ia Púch (450 em cấp tiểu học và 280 em cấp THCS) đang háo hức mong chờ ngày ngôi trường nội trú liên cấp hình thành. Theo đề xuất của Sở GD&ĐT, trên địa bàn sẽ được đầu tư xây dựng mới ngôi trường có diện tích 5 ha.

Thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch) mong chờ ngày ngôi trường nội trú liên cấp hình thành. Ảnh: T.D

Thầy Phan Thành Tiến-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púc)-phấn khởi chia sẻ: “Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp là giải pháp thiết thực để nhà trường giữ chân học sinh tới lớp, tạo nguồn nhân lực ổn định, góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc bằng con đường tri thức”.

Qua khảo sát, 7 xã biên giới của tỉnh gồm: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chía, Ia Mơ và Ia Púch có 9.419 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 54,65%.

Một số địa phương có quy mô trường lớp khá lớn như: xã Ia O (2.223 học sinh/62 lớp), Ia Chía (1.552 học sinh/53 lớp) và Ia Dom (1.721 học sinh/47 lớp). Thế nhưng, điều kiện cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường hiện nay còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh bán trú, nội trú.

Hơn 1.500 tỷ đồng xây trường nội trú liên cấp

Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành và UBND 7 xã biên giới tham mưu phương án xây dựng 7 trường nội trú liên cấp.

Việc xây dựng trường nội trú liên cấp kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển giáo dục vùng biên, mở ra cơ hội học tập, ăn, ở ổn định cho học sinh vùng khó. Ảnh: T.D

Theo dự kiến, tổng mức đầu tư cho 7 trường biên giới tại Gia Lai là 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, trong đó 397,149 tỷ đồng là khoản tạm ứng đợt 1. Khoản tạm ứng này sẽ được sử dụng cho công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công các công trình trong năm 2025.

Đến nay, Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công đồng loạt vào ngày 19-12-2025. Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án gồm 7 trường tiểu học và trung học cơ sở với 212 lớp học, phục vụ 7.420 học sinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đồng ý chủ trương, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND 7 xã biên giới phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ khởi công. Bên cạnh đó, dự án nhận còn nhận được sự hỗ trợ của Binh đoàn 15, Binh đoàn 17, Ban Thủy lợi 7 và người dân địa phương trong công tác bố trí quỹ đất, đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, 7 trường sẽ khánh thành vào ngày 30-8-2026 và đưa vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027.

Dù quá trình triển khai vẫn còn khó khăn do chưa có quy định cụ thể về chính sách nội trú, bán trú cho học sinh và chế độ dành cho giáo viên trong mô hình trường nội trú liên cấp, thế nhưng các địa phương đều thể hiện quyết tâm cao để sớm tháo gỡ vướng mắc.

Với sự đồng lòng của chính quyền, các lực lượng và nhân dân, dự án 7 trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới cho giáo dục vùng biên.

Theo kế hoạch, 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ khánh thành vào ngày 30-8-2026 và đưa vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027. Ảnh: T.D

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT-thông tin: Các công trình sẽ được thiết kế theo hướng chuẩn quốc gia, hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Đây là bước đi quan trọng giúp học sinh dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo, cận nghèo và học sinh ở xa trường có điều kiện ăn ở, học tập ổn định. Đồng thời, giúp giảm tình trạng bỏ học giữa chừng do khó khăn kinh tế hoặc đi lại vất vả.

Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên cũng được hưởng lợi từ chính sách này khi có nơi ở, điều kiện sinh hoạt và chế độ hỗ trợ rõ ràng, yên tâm công tác lâu dài ở vùng biên.

“Việc đầu tư xây dựng 7 trường học cho 7 xã biên giới đất liền là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh của tỉnh Gia Lai”-ông Nam khẳng định.