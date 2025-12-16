Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy

(GLO)- Từ ngày 7 đến 15-12, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn phối hợp cùng một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy cho 250 cán bộ, giáo viên.

Trong chương trình, cán bộ, giáo viên đã được nghe các chuyên gia trình bày những góc nhìn thực tiễn về AI trong giáo dục hiện đại như: AI và nghề giáo trong kỷ nguyên mới; ứng dụng AI trong công việc giảng dạy; xây dựng MyGPT trong giáo dục; đạo đức, rủi ro và trách nhiệm nghề nghiệp khi dùng AI…

tap-huan-ung-dung-tri-te-nhan-tao-trong-giang-day-cho-can-bo-giao-vien.jpg
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn ứng dụng AI trong giảng dạy. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hỗ trợ giáo viên các giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy; xây dựng bài giảng sáng tạo, trực quan và tiết kiệm thời gian; ứng dụng linh hoạt các công cụ AI trong soạn giáo án, phát triển học liệu, tạo đề kiểm tra, thiết kế hình ảnh, video và xây dựng chuyên đề, dự án học tập cho học sinh theo hướng tiếp cận các xu hướng giáo dục mới.

Các chuyên gia cũng đã cung cấp cho cán bộ quản lý những kiến thức về ứng dụng AI trong quản lý, quản trị nhà trường như: hướng dẫn kỹ năng sử dụng AI để hỗ trợ lập kế hoạch, tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá, phân tích dữ liệu giáo dục…

Nội dung tập huấn đã bám sát thực tiễn công tác quản lý giáo dục và hoạt động dạy học của các trường học; bảo đảm tính cập nhật, khoa học, hiện đại gắn với xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Theo kế hoạch, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, đào tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục tại địa phương.

