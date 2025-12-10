Quy định mới về nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.

Theo đó, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 71 về phương thức thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên theo hướng tập trung vào giao nhiệm vụ/đặt hàng; bỏ phương thức đấu thầu và bổ sung thêm quy định giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển đối với các ngành hoặc chuyên ngành không đủ điều kiện mở lớp đào tạo.

Nghị định số 311/2025/NĐ-CP bổ sung quy định thanh toán học phí cho những giáo viên tự đi học các ngành hoặc chuyên ngành không đủ điều kiện mở lớp đào tạo. Ảnh minh họa: M.T

Về kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, Nghị định số 311 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa quy trình; quy định cụ thể, rõ ràng hơn về chủ thể xây dựng và nhận kế hoạch, căn cứ xây dựng, thời hạn ban hành, phương thức gửi kế hoạch đối với 2 loại kế hoạch: 5 năm (2026-2030) và hằng năm.

Đối với kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (Điều 9), Nghị định số 311 bổ sung trách nhiệm lập dự toán kinh phí của cơ sở giáo dục và quy định thanh toán kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự đi học các ngành hoặc chuyên ngành không đủ điều kiện mở lớp đào tạo sau khi được cấp bằng.

Ngoài ra, Nghị định mới còn sửa đổi, bổ sung quyền của giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn để bảo đảm quyền được thanh toán học phí đào tạo nâng trình độ chuẩn; sửa đổi quy định chế độ báo cáo để bảo đảm tính logic, tuân thủ quy định của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24-1-2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với đó, quy định mới cũng bổ sung các mẫu kế hoạch thực hiện lộ trình; báo cáo kết quả đào tạo và nhu cầu đào tạo nâng trình độ chuẩn…

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm hiện tại, lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã hoàn thành giai đoạn 1 (2020-2025) và giúp tăng đáng kể tỷ lệ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 71 còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương thức đào tạo, việc mở lớp đào tạo và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 311.