Chuẩn bị ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên giáo dục thường xuyên

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX). Dự thảo đang được tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, dự thảo thông tư gồm gồm 3 chương với 12 điều, quy định chi tiết thi hành Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 vừa được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16-6-2025 tại kỳ họp thứ 9.

Dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX gồm: thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, định mức tiết dạy, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy.

Dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở GDTX gồm gồm 3 chương với 12 điều. Ảnh minh họa: M.T

Về cơ bản nguyên tắc xác định chế độ làm việc của giáo viên cơ sở GDTX bảo đảm thống nhất với quy định đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, điểm khác ở chỗ: nếu giáo viên phổ thông không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ thì giáo viên cơ sở GDTX không giới hạn 2 nhiệm vụ kiêm nhiệm do đặc thù hoạt động nghề nghiệp có nhiều khác biệt so với giáo viên phổ thông.

Để bảo đảm chất lượng giảng dạy của giáo viên cơ sở GDTX, dự thảo thông tư quy định tổng số tiết được giảm và quy đổi đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm của giáo viên trong 1 tuần không quá 50% số tiết dạy trung bình trong 1 tuần.

Do đặc thù thời gian nghỉ hè không cố định 8 tuần như cấp mầm non, phổ thông và vì giáo viên cơ sở GDTX phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ngoài hoạt động giảng dạy nên thời gian làm việc của giáo viên không quy định cứng số tuần để linh hoạt trong công tác phân công, bố trí công việc.

Dự thảo thông tư cũng quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên thực hiện theo nội quy, quy chế của cơ sở GDTX, tối đa 8 tuần, tối thiểu 4 tuần. Mặc dù không quy định thời gian nghỉ hè, song dự thảo quy định cho phép trung tâm có thể bố trí thời gian nghỉ hè đối với giáo viên giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở GDTX và phải quy định tại nội quy, quy chế của trung tâm và bố trí linh hoạt thời gian nghỉ hè để bảo đảm các hoạt động của trung tâm diễn ra bình thường, hoàn thành các nhiệm vụ khi các cấp có thẩm quyền giao.

Các quy định này nhằm bảo đảm quyền của giáo viên về chế độ nghỉ hè theo Luật Nhà giáo, khắc phục tình trạng có trung tâm không bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc bố trí thời gian nghỉ hè quá ngắn.

Dự thảo thông tư cũng quy định định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần của giáo viên giảng dạy chương trình GDTX là 17 tiết để bảo đảm tính thống nhất, do thực tế giáo viên dạy cả chương trình cấp THCS và THPT.

Định mức tiết dạy đối với nhà giáo giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc bảo đảm thống nhất với quy định về định mức tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông và giữ quy định về định mức tiết dạy của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

Việc quy định rõ về định mức tiết dạy trong 1 năm học, định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần nhằm tạo thuận lợi trong việc phân công, bố trí giáo viên, bảo đảm công bằng giữa các giáo viên trong cùng trung tâm.

Được biết, để thực hiện chủ trương hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm GDTX thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở GD&ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp lý làm căn cứ hướng dẫn địa phương thực hiện.

Khi hệ thống căn cứ pháp lý đầy đủ, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh quy định của thông tư về chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở GDTX để phù hợp với mô hình mới.