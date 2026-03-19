Cựu học sinh Gia Lai lọt Top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

(GLO) - Nam sinh viên Lê Kiến Thành - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) vừa được chọn vào danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh thanh niên dưới 35 tuổi có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như: học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động xã hội.

Lê Kiến Thành được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: NVCC

Năm 2025, chương trình tiếp nhận 145 hồ sơ đề cử từ các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Qua các vòng xét chọn, hội đồng đã lựa chọn 19 đề cử tiêu biểu để đưa ra bình chọn trực tuyến toàn quốc. Kết quả, 10 gương mặt tiêu biểu nhất được vinh danh, đồng thời công nhận 9 gương mặt trẻ triển vọng.

Lê Kiến Thành là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai góp mặt trong danh sách đề cử và đã xuất sắc được bình chọn vào top 10 chung cuộc ở lĩnh vực học tập.

Hiện em là sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Lê Kiến Thành (bên trái) sở hữu nhiều thành tích học tập ấn tượng, nổi bật là huy chương vàng Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI). Ảnh: Hồ Điểm

Trước đó, Lê Kiến Thành sở hữu nhiều thành tích học tập ấn tượng. Nổi bật là huy chương vàng Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) năm 2025, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2025, được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen; 2 năm liên tiếp đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học.

Bên cạnh đó, em còn giành giải cao tại các sân chơi lập trình uy tín như ICPC và Tin học trẻ toàn quốc, đồng thời đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương.

Việc có học sinh được đề cử và vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ở lĩnh vực học tập là niềm tự hào của tỉnh Gia Lai. Đồng thời, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn tại địa phương, đặc biệt là tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến được tổ chức trong tháng 3-2026 tại Hà Nội.