Gia Lai phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành dự án trường nội trú liên cấp

(GLO)- Chiều 8-6, tại xã Ia Dom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới.

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các xã biên giới và các đơn vị nhà thầu thi công dự án.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Hà Duy

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, Chiến dịch được triển khai từ ngày 1-6 đến 30-8-2026. Mục tiêu là huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình trước khi khai giảng năm học 2026-2027.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được triển khai tại 7 xã biên giới gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng.

Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ hơn 7.000 học sinh với hệ thống trường lớp, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh - nhấn mạnh: Chiến dịch được triển khai với khẩu hiệu “90 ngày đêm quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực lớn nhất, thi công nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng tốt nhất, hoàn thành Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai phục vụ năm học 2026-2027”.

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị các nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư; lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng ngày với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa"; đồng thời, đề nghị các đơn vị tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng, an toàn lao động.

Ban Quản lý dự án cam kết sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, điều hành thống nhất trên công trường; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị chủ đầu tư và tư vấn giám sát ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Ảnh: Hà Duy

Theo kế hoạch, Chiến dịch được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1 đến 30-6) sẽ tập trung hoàn thành xây trát các hạng mục chính; hoàn thành tối thiểu 70% các hạng mục phụ trợ.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1 đến 30-7) sẽ triển khai công tác hoàn thiện, sơn, điện, nước, ốp tường, lát nền, lắp đặt thiết bị; hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng dự án.

Giai đoạn 3 (từ ngày 1 đến 30-8) sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại lễ phát động, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu đã ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch.

Các đại biểu kiểm tra thực tế, động viên lực lượng công nhân đang thi công công trình tại xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã kiểm tra thực tế, thăm và động viên lực lượng công nhân đang thi công công trình tại xã Ia Dom.