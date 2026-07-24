Bộ GD&ĐT chỉ rõ nguyên nhân gian lận thi tại Tuyên Quang, Quảng Trị

Báo cáo tổng kết năm học 2025 - 2026 của Bộ GD&ĐT khẳng định, có tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Tuyên Quang) và điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Báo cáo tổng kết năm học vừa qua của Bộ GD&ĐT cho biết, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức theo đúng kế hoạch. Kết quả thi công bố vào ngày 1/7, sớm hơn mọi năm khoảng 3 tuần. Đề thi có độ phân hoá phù hợp, bảo đảm mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và sử dụng kết quả để xét tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp. Tỷ lệ tốt nghiệp của các địa phương cơ bản ổn định như năm trước.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, còn có một số trường hợp sử dụng công nghệ cao để gian lận nhưng chỉ phát hiện sau khi thi (do thí sinh khác tố cáo). Còn có tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị).

Thí sinh tham dự kỳ thi năm nay. Ảnh mang tính minh họa

Nguyên nhân theo Bộ này là do công nghệ phát triển rất nhanh trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ, một bộ phận cán bộ coi thi chưa có kinh nghiệm.

Sai phạm tại một số điểm thi là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

Sắp xếp hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó

Cũng theo báo cáo, cả nước có gần 37.000 trường mầm non và phổ thông công lập. Chính phủ đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% số trường, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50%.

Tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, theo đó giảm 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và 709 vị trí lãnh đạo quản lý trên toàn quốc.

Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30/8.

Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến ở hầu hết các địa phương. Tính đến tháng 6/2026 cả nước còn thiếu gần 105.000 giáo viên trong biên chế so với định mức quy định của Bộ.

Nguyên nhân là do số biên chế được giao chưa theo kịp số học sinh gia tăng theo dân số; một số nơi thừa thiếu giáo viên cục bộ chưa được điều tiết kịp thời; định mức giáo viên tăng lên khi mở rộng số lượng các lớp học 2 buổi. Nhiều địa phương chậm tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, trong đó số chưa được tuyển dụng xấp xỉ bằng số giáo viên diện hợp đồng.

Theo Hà Linh (TPO)