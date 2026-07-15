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Thời sự

Thủ tướng Chính phủ: Việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng

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P.V (Theo Chínhphu.vn, Sài Gòn Giải Phóng)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi của Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành GD&ĐT.

Cụ thể, trên cơ sở báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang, cũng như đánh giá chung, tổng hợp tình hình của các cơ quan chức năng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang vào chiều 15-7, Thủ tướng Chính phủ khẳng định vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành GD&ĐT và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi.

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Thủ tướng Chính phủ khẳng định vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, để có đủ cơ sở xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì phải đảm bảo các nguyên tắc sau.

Thứ nhất, phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc; bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, phải xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; trong đó phân hóa rõ vai trò trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân.

Thứ ba, phương án xử lý đề xuất theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi, quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định. Đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín kỳ thi.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khẩn trương, nghiêm túc triển khai các chỉ đạo tại Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7-7-2026 và Văn bản số 3075/VPCP-KGVX ngày 10-7-2026 về xử lý vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt sai phạm; đánh giá khách quan kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để đề xuất phương án xử lý với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Công an được giao tiếp tục chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất xử lý nghiêm minh theo quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết quả điều tra để phối hợp thống nhất phương án xử lý kết quả thi tại điểm thi này; đồng thời rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả nước, kịp thời xử lý nếu phát hiện sai phạm và khẩn trương hoàn thiện quy chế, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

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Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh đã đưa vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Trong thời gian chờ kết luận chính thức, Thủ tướng đề nghị các bên bình tĩnh, tin tưởng vào quá trình điều tra khách quan, công tâm của cơ quan chức năng.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh đã đưa vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo và sẽ tiếp tục báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới.

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