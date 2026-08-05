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Thời sự

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri xã Vân Canh và Canh Vinh

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VŨ HOÀNG
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(GLO)- Ngày 5-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 1 đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Vân Canh và Canh Vinh.

Cùng tham gia buổi tiếp xúc có Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII; đồng thời báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp.

Trên tinh thần dân chủ, cử tri xã Vân Canh đã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè chống sạt lở tại làng Hòn Mẽ; nạo vét các hồ chứa bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất; xem xét điều chỉnh giá nước sạch và khắc phục lãng phí từ các công trình cấp nước bị hư hỏng.

Cử tri cũng đề xuất mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng và hỗ trợ trang thiết bị làm việc cấp thôn.

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Cử tri xã Vân Canh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong khi đó, cử tri xã Canh Vinh đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng kè sông Hà Thanh; xây dựng điểm trung chuyển rác; điều tiết nguồn thu từ các doanh nghiệp trên địa bàn về địa phương.

Ngoài ra, cử tri 2 xã cũng kiến nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý, xử lý vi phạm tiếng ồn từ hoạt động karaoke tự phát; xem xét chế độ cho giáo viên dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1; có chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp bộ máy; đề nghị phân bổ biên chế cần căn cứ vào quy mô dân số và diện tích địa bàn.

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Cử tri xã Canh Vinh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND 2 xã Vân Canh và Canh Vinh đã giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các vướng mắc tồn đọng, địa phương giao các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát, kiểm tra thực địa để đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Phát biểu tại các điểm tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tỉnh đang xem xét chế độ hỗ trợ phù hợp cho cán bộ thôn; đồng thời mong nhân dân chia sẻ, đồng thuận với chủ trương tinh giản biên chế khi sắp xếp bộ máy.

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh công tác đo đạc, cập nhật dữ liệu đất đai để sớm hoàn thành cho người dân. Tỉnh cũng đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp đầu tư tuyến đường Canh Liên đi Kông Chro.

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Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng tự ý chuyển đổi cây trồng trái quy định và xử lý dứt điểm vi phạm tiếng ồn karaoke tự phát.

Các kiến nghị vượt thẩm quyền đã được Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND tỉnh và UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

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