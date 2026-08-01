Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho 170 hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Ngày 30-7, xã Ia Dreh và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Tham dự Lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Tại xã Ia Dreh, chiến dịch được triển khai gắn với Dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai tại buôn Blăk. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 127 tỷ đồng, thực hiện di dời 80 hộ dân đang sinh sống tại các buôn Ia Klon, Blăk, Gum Gôp và Bhă Nga - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai dọc sông Ba.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại xã Ia Dreh. Ảnh: Hà Duy

Trong giai đoạn 1, địa phương ưu tiên xây dựng nhà ở cho 20 hộ dân thuộc vùng có nguy cơ cao, phấn đấu hoàn thành, bàn giao nhà trước ngày 30-11 và đưa các hộ đến nơi ở mới trước ngày 15-12-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Dreh. Ảnh: Hà Duy

Tại xã Ia Rsai, địa phương phát động xây dựng nhà ở cho 21 hộ dân trong đợt đầu, thuộc Dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung thôn Sông Ba. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 170,1 tỷ đồng, quy hoạch trên diện tích 10,13 ha, từng bước bố trí nơi ở an toàn cho 90 hộ dân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời các hộ trong đợt đầu trước ngày 15-12-2026.

Tại lễ phát động, lãnh đạo các địa phương khẳng định quyết tâm thực hiện chiến dịch với tinh thần “Xung kích - Thần tốc - Kỷ cương - Trách nhiệm”, huy động cả hệ thống chính trị, các đơn vị thi công, doanh nghiệp và người dân chung sức đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các khu tái định cư, giúp người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống lâu dài.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các địa phương tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh 4 yêu cầu mang tính quyết định để chiến dịch đạt được mục tiêu “thần tốc”.

Theo đó, Ban Quản lý dự án tỉnh và các nhà thầu phải tập trung tối đa máy móc, phương tiện và vật liệu để khẩn trương hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ tuyệt đối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Rsai. Ảnh: Hà Duy

UBND các xã phải bám sát từng hộ dân, làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại để tạo sự đồng thuận cao nhất; việc giao đất và hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn không có khả năng tự xây dựng.

Các sở, ngành liên quan phải đồng hành, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh để chính sách hỗ trợ đến tay người dân đầy đủ, đúng mục đích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị: "Bà con phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để di dời đúng kế hoạch; sau khi ổn định nơi ở mới, cần tích cực lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn".