Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh thăm và tặng quà gia đình chính sách tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 24-7, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà 5 gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Phù Mỹ Đông.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai trao quà tri ân các gia đình chính sách tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: X.Đ

Tại các gia đình đến thăm, đại diện Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Những phần quà được trao thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng tỉnh đối với các gia đình chính sách và người có công; đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.