Phường Hội Phú đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung tháo gỡ các vấn đề dân sinh

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng ủy phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026.

Tại hội nghị, địa phương thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 303,2 tỷ đồng, đạt 119,2% kế hoạch; hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 100% diện tích trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; dự án đường Nguyễn Văn Linh có 392/392 hộ đồng thuận phương án đền bù, giải phóng măth bằng; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,56%...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi đối thoại, người dân phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hạ tầng, đô thị, môi trường và đời sống dân sinh. Trong đó, đề nghị mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường, hệ thống thoát nước; nâng cấp hội trường tổ dân phố; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, cấp phép xây dựng.

Bên cạnh đó, người dân đề nghị tổ chức thu gom rác tại các tuyến hẻm; chấn chỉnh tình trạng đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường; hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số và sớm hoàn thiện việc sắp xếp, sáp nhập trường học.

Các cơ quan chuyên môn cùng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp trao đổi, trả lời từng nhóm ý kiến. Đối với các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, lãnh đạo phường cho biết, một số tuyến đã được đưa vào các hạng mục chỉnh trang, sửa chữa; những tuyến chưa có trong danh mục sẽ tiếp tục được rà soát, tổng hợp để có phương án xử lý.

Các kiến nghị về thu gom rác, đất đai, cấp phép xây dựng, trật tự đô thị, môi trường và các vấn đề dân sinh khác cũng được trao đổi, hướng dẫn, làm rõ theo thẩm quyền.

Đối với kiến nghị về chuyển đổi số và sắp xếp, sáp nhập trường học, lãnh đạo phường cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số; đồng thời, tập trung triển khai, hoàn thiện việc sắp xếp trường học theo phương án, bảo đảm tiến độ và ổn định hoạt động dạy, học.

Tại hội nghị đối thoại, người dân kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh. Ảnh: Bá Bính

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Võ Phúc Ánh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của người dân.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, xác định rõ từng nội dung, việc thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết; nội dung cần phối hợp phải chủ động, không để kiến nghị của người dân kéo dài.

Đồng chí cũng mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ, đóng góp ý kiến, cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, xây dựng phường Hội Phú ngày càng phát triển, văn minh.