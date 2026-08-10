Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm tại khu vực phía Tây

(GLO)- Sáng 9- 8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đến kiểm tra việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm tại các xã: Hra, Ayun, Lơ Pang, Kon Chiêng, Mang Yang và làm việc nhằm định hướng phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương.

Tại xã Hra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đến kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường và Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Mang Yang số 2. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại xã Ayun, Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra, khảo sát khu vực mà địa phương đề xuất xây dựng đập dâng ngăn sông Ayun; kiểm tra việc triển khai Dự án phát triển du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm, giáo dục, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Vườn quốc gia Kon Ka Kinh của Công ty CP Địa ốc Nam Việt.

Tiếp đến, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động của Công ty chăn nuôi Gia Lai và nhà máy chế biến chuối của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời khảo sát vị trí khu quy hoạch trung tâm hành chính mới của xã Lơ Pang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) khảo sát hoạt động sản xuất tại nhà máy chế biến chuối của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại xã Kon Chiêng, lãnh đạo tỉnh đã đến khảo sát khu vực quy hoạch đập thủy lợi Đak Pờ Tó và khu vực quy hoạch Dự án năng lượng tái tạo. Điểm cuối cùng là Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku thành phần 3 qua địa bàn xã Lơ Pang, xã Mang Yang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát khu vực mà địa phương đề xuất xây dựng đập dâng ngăn sông Ayun. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; chính quyền địa phương và các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Ngay sau khi kiểm tra tình hình thực tế, tại trụ sở UBND xã Mang Yang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với lãnh đạo các xã: Mang Yang, Hra, Ayun, Lơ Pang, Kon Chiêng về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian qua và định hướng phát triển của các địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc với lãnh đạo các xã: Mang Yang, Hra, Ayun, Lơ Pang, Kon Chiêng. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng trình bày quy hoạch chung khu vực Mang Yang trước đây và tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của 5 xã: Mang Yang, Hra, Ayun, Lơ Pang, Kon Chiêng. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công, việc số hóa dữ liệu đất đai, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các địa phương.

Hai đơn vị nói trên đã tư vấn, hướng dẫn các địa phương một số giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Chính quyền các địa phương cũng phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận sự thay đổi tích cực của các địa phương trong công tác điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của từng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc làm cấp bách nhất hiện nay của các địa phương là tổ chức tốt công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiến tạo chính quyền hành động, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Sỹ

Cùng với đó là tập trung giải quyết nhanh các vướng mắc của các công trình, dự án trên địa bàn; phải giải ngân hết các nguồn vốn đã được Trung ương và tỉnh phân bổ, nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Các địa phương cần lưu ý đến việc bố trí, sắp xếp lại nhân sự tại các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn, đảm bảo chất lượng dạy và học; quan tâm đến dữ liệu đất đai và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch đối với việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương và yêu cầu chủ động điều chỉnh nhanh quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển mới. Trong đó, chú trọng đến việc xác định xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với chuỗi liên kết và chế biến sâu, nhằm tăng giá trị gia tăng, tăng năng lực cạnh tranh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương đều có lợi thế phát triển lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, nhưng phải đầu tư trồng rừng gỗ lớn, quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó là đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và xây dựng các nhà máy chế biến sâu, để tăng doanh thu cho doanh nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đồng thời, nhận diện việc tỉnh quy hoạch vùng logistics, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại các xã, từ đó xây dựng và triển khai quy hoạch trên các lĩnh vực, tạo thêm nguồn thu. Cán bộ xã phải bám sát cơ sở để thực hiện các đầu việc; tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng cam kết hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình, dự án mang tính cấp bách, mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương, người dân và doanh nghiệp.