Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra các công trình, dự án tại xã Vân Canh và Canh Vinh

(GLO)- Chiều 8- 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra thực tế các công trình, dự án và công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại xã Vân Canh và Canh Vinh.

Tại xã Vân Canh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến kiểm tra khu đất đang được tỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Canh Phước (làng Canh Hòa); trao đổi với Công ty TNHH Tấn Hoàng Hưng về kế hoạch đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet trong cụm công nghiệp này.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Canh Phước, tại xã Vân Canh. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng cùng chính quyền địa phương nhanh cụ thể hóa quy hoạch cụm công nghiệp Canh Phước; đẩy mạnh công tác thu hút, mời gọi các DN đầu tư, kinh doanh hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp Canh Phước.

Chính quyền địa phương cần tổ chức sắp xếp lại cán bộ, đảm bảo nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời bám sát tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo xã phải thường xuyên xuống cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các DN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN phát triển bền vững.

Đến kiểm tra cầu Suối Mây (thôn Thịnh Văn 2, xã Vân Canh) đã bị xuống cấp, nghe chính quyền đề xuất kinh phí đầu tư xây dựng mới cây cầu này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh ưu tiên nguồn vốn để đầu tư xây dựng lại cầu Suối Mây, nhằm đảm bảo giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (đứng đầu từ phải qua) cho biết: Tỉnh ưu tiên nguồn vốn để đầu tư xây dựng lại cầu Suối Mây. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại xã Canh Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đến kiểm tra thực tế tuyến đường phía Tây huyện Vân Canh (cũ) kết nối với các cụm công nghiệp: Canh Hiệp và Canh Hiệp 1, thuộc thôn Suối Đá; cầu Ri (thôn Tân Vinh) đã bị xuống cấp; tuyến quốc lộ 19C đến đường quy hoạch phía Tây tỉnh, đoạn từ Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định đến xã Vân Canh và tiếp giáp với các cụm công nghiệp: Canh Vinh 1, Canh Vinh 2, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo xã Canh Vinh khảo sát thực tế, đối chiếu quy hoạch phát triển các tuyến đường giao thông kết nối đến các cụm công nghiệp tại xã Canh Vinh. Ảnh: Tiến Sỹ

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh về công tác quy hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối, cùng với công tác quy hoạch và thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tại địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Cùng với việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, địa phương đã quy hoạch nhiều khu dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân, tạo nguồn thu cho địa phương, phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng.

Xã đã đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất sạch cho 5 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng 5 cụm công nghiệp: Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1, Canh Vinh 1 và Canh Vinh 2. Trong tháng 8- 2026, các chủ đầu tư sẽ khởi công đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Canh Vinh 1 và cụm công nghiệp Canh Vinh 2; tháng 9 sẽ tiếp tục khởi công 3 cụm công nghiệp còn lại.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông kết nối tại địa phương chưa hoàn thiện, đặc biệt là đoạn từ quốc lộ 19C đến các cụm công nghiệp còn nhỏ hẹp, không đáp ứng yêu cầu về giao thông và vận chuyển hàng hóa. Địa phương kiến nghị UBND tỉnh bố trí khoảng 126,5 tỷ đồng và giao cơ quan cấp tỉnh làm chủ đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 19C đến khu vực thôn Tân Vinh; bố trí vốn đầu tư mở rộng tuyến đường phía Tây huyện Vân Canh (cũ) kết nối vào 5 cụm công nghiệp tại địa phương; đầu tư khoảng 35 tỷ đồng xây dựng mới cầu Ri.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe đại diện địa phương báo cáo tình hình hạ tầng giao thông kết nối và quy hoạch, thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tại địa phương, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp, phục vụ thu hút đầu tư.

Đối với kiến nghị của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh xem xét, cân đối nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế- xã hội.

Đến kiểm tra tình hình đầu tư, kinh doanh hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá: Công tác đầu tư hạ tầng khu công nghiệp rất tốt, nhưng số lượng nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp chưa như kỳ vọng của tỉnh.

Đại diện Công ty cổ phần Becamex Bình Định báo cáo việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh. Ảnh: Tiến Sỹ

Vì thế, thời gian tới, cùng với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng trên diện tích đất sản xuất công nghiệp còn lại của khu công nghiệp, Công ty cổ phần Becamex Bình Định cần tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Tỉnh luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho Công ty cổ phần Becamex Bình Định. Ảnh: Tiến Sỹ