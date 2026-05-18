Xã Ia Khươl: Cơ hội phát triển từ các cụm công nghiệp

(GLO)- Việc từng bước lấp đầy Cụm công nghiệp Ia Khươl cùng định hướng quy hoạch thêm các cụm công nghiệp mới đang mở ra dư địa phát triển cho địa phương.

Cụm công nghiệp Ia Khươl được UBND tỉnh Gia Lai (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng từ năm 2008 và quyết định thành lập năm 2015, với diện tích 53,91 ha.

Với lợi thế nằm trên tuyến quốc lộ 14, giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi và thuận lợi kết nối với nhiều tuyến giao thông liên tỉnh, xã Ia Khươl rất thuận lợi cho doanh nghiệp vận chuyển nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa trong nước cũng như xuất khẩu.

Cụm Công nghiệp Ia Khươl đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Ảnh: N.D

Sau hơn 10 năm Cụm công nghiệp Ia Khươl đi vào hoạt động, địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, hỗ trợ pháp lý để thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Đến nay, đã có 13 doanh nghiệp đăng ký đầu tư và hoạt động tại cụm công nghiệp. Trong đó, 7 doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, 3 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng và 3 doanh nghiệp đang hoàn thiện thủ tục thuê đất để xây dựng nhà máy, nhà xưởng.

Tỷ lệ lấp đầy của Cụm công nghiệp đạt 100% diện tích. Các ngành nghề chủ yếu gồm: chế biến gỗ, viên nén nhiên liệu, phao phục vụ các dự án điện mặt trời nổi trong lòng hồ, sản xuất hàng mộc dân dụng, bột bời lời, gạch không nung, than hoạt tính, bao bì carton, sản phẩm may công nghiệp…

Doanh nghiệp bắt đầu xây dựng nhà máy trên diện tích mặt bằng sạch tại Cụm Công nghiệp Ia Khươl. Ảnh: N.D

Những ngày này, tại khu vực Cụm công nghiệp Ia Khươl, hoạt động thi công nhà xưởng diễn ra khá khẩn trương. Xe chở vật liệu, máy móc liên tục ra vào công trường, tạo nên không khí lao động sôi động.

Ông Nguyễn Quang Trị - Giám đốc Công ty TNHH Tân Gia Băng - cho biết: Sau khi khảo sát, doanh nghiệp quyết định đầu tư dự án sản xuất bao bì giấy carton và nhựa với tổng vốn hơn 70 tỷ đồng tại Cụm Công nghiệp Ia Khươl. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ tích cực của địa phương từ thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng sạch đến quá trình xây dựng nhà xưởng hiện nay.

Công ty TNHH Tân Gia Băng đang khẩn trương thi công các hạng mục để sớm đưa nhà máy sản xuất bao bì đi vào hoạt động theo kế hoạch. Ảnh: N.D

“Sau gần một năm triển khai, nhiều hạng mục của dự án đang dần hoàn thiện và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 8-2026. Sự hỗ trợ tích cực của địa phương đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai dự án so với kế hoạch ban đầu” - ông Trị chia sẻ.

Sau khi thành lập xã Ia Khươl (trên cơ sở sáp nhập các xã Ia Khươl, Đak Tơ Ver và Hà Tây), địa phương có thêm dư địa để phát triển công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu nông - lâm sản. Nguồn nguyên liệu dồi dào như cà phê, cao su, sầu riêng, chanh dây cùng lợi thế về quỹ đất và lao động đang tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông - lâm sản.

Tuy nhiên, ông Phạm Minh Châu - Chủ tịch UBND xã Ia Khươl - cho biết: Mặc dù đã được đầu tư một số hạng mục hạ tầng như cổng cụm công nghiệp, đường giao thông và hệ thống điện sản xuất, song hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư.

Chế biến gỗ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su Chư Păh trong Cụm công nghiệp Ia Khươl. Ảnh: N.D

“Địa phương đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thoát nước, xử lý nước thải và cấp điện sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp.

Theo quy hoạch đến năm 2045, xã Ia Khươl sẽ tiếp tục phát triển thêm 2 cụm công nghiệp mới là Ia Khươl 1 và Ia Khươl 2 với tổng diện tích khoảng 130 ha. Đây sẽ là động lực quan trọng để địa phương phát triển công nghiệp trong thời gian tới” - ông Châu thông tin.

Doanh nghiệp khẩn trương thi công nhà xưởng sớm đi vào hoạt động. Ảnh: N.D

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Ia Khươl, địa phương sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quảng bá môi trường đầu tư và phối hợp đào tạo lao động địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp. Trọng tâm là thu hút các dự án chế biến nông - lâm sản gắn với vùng nguyên liệu sẵn có, từng bước nâng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Việc từng bước lấp đầy Cụm công nghiệp Ia Khươl cùng định hướng quy hoạch thêm các cụm công nghiệp mới đang mở ra dư địa phát triển cho địa phương. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, giải quyết việc làm và từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã Ia Khươl trong thời gian tới.