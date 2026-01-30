(GLO)- Tối 29-1, tại khu vực đường D2 bờ kè suối Hội Phú, UBND phường Pleiku tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ”, nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kịch bản, công tác tổ chức trước khi chính thức đưa mô hình vào phục vụ người dân và du khách.

Buổi tổng duyệt diễn ra trong không khí nghiêm túc, chu đáo với sự tham gia của lãnh đạo UBND phường Pleiku; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan; lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, y tế, điện lực, cùng các đơn vị biểu diễn nghệ thuật.

Theo kịch bản chương trình, ban tổ chức tiến hành tổng duyệt các nội dung từ khâu khánh tiết, trang trí không gian, bố trí sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, đến các phần nghi lễ chính của lễ khai trương. Khu vực phố đêm được trang trí đồng bộ, tạo điểm nhấn không gian sinh hoạt văn hóa - ẩm thực về đêm, bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người dân, du khách.

Tiết mục văn nghệ chào mừng trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Bá Bính

Chương trình văn nghệ chào mừng với nhiều tiết mục đặc sắc do học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Pleiku biểu diễn đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước giờ khai trương.

Đặc biệt, tiết mục múa Lân Sư Rồng chào mừng được tổng duyệt kỹ lưỡng, thể hiện không khí rộn ràng, mang ý nghĩa khai lộc, cầu chúc may mắn, thịnh vượng và phát triển bền vững cho Phố đêm Chợ Nhỏ ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Qua buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã rà soát, điều chỉnh các nội dung về kịch bản, dẫn chương trình, công tác điều phối, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, sẵn sàng cho lễ khai trương chính thức diễn ra theo đúng kế hoạch.

Phố đêm Chợ Nhỏ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - ẩm thực - du lịch cộng đồng của phường Pleiku, góp phần thúc đẩy kinh tế dịch vụ, tạo không gian sinh hoạt về đêm lành mạnh, hấp dẫn cho người dân và du khách.