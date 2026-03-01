Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

PHÚ HÒA

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Sau Tết Nguyên đán, hoa xoài ở xã Hòa Hội lặng lẽ đến và đánh thức cả một góc trời. Những bông hoa nhỏ bé kết thành từng chùm dày, sắc vàng nhạt pha chút xanh non, rung rinh theo gió.

Ít ai nghĩ rằng vùng đất cát khô hạn, chịu nắng gió khắc nghiệt lại có thể nuôi dưỡng những mùa hoa đẹp đến vậy.

nhin-tu-tren-cao-nhung-vuon-xoai-hoa-hoi-phu-vang-hoa-tren-nen-dat-cat-mo-ra-ky-vong-ve-mot-mua-trai-ngot.jpg
Nhìn từ trên cao, những vườn xoài Hòa Hội phủ vàng hoa trên nền đất cát, mở ra hy vọng về một mùa trái ngọt. Ảnh: Dũng Nhân

Mùa hoa chỉ kéo dài vài tuần, nhưng đủ để cây xoài khoe trọn vẻ đẹp rực rỡ nhất trong năm.

Hòa Hội là vùng đất cát khô cằn, nhưng chính điều kiện tự nhiên đặc thù ấy đã rèn cho cây xoài sức sống bền bỉ. Thân cây sần sùi vươn cao, tán lá dày che mát, nâng đỡ những chùm hoa vàng rực như những dải lụa mềm buông xuống.

ong-tran-van-len-thon-tan-hoa-nam-xa-hoa-hoi-kiem-tra-vuon-xoai-dang-vao-thoi-diem-ra-hoa-ro.jpg
Vườn xoài đang vào thời điểm ra hoa rộ. Ảnh: Dũng Nhân

Xã Hòa Hội hiện có 93,1 ha xoài tập trung ở thôn Tân Hóa Nam, trong đó 42 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 4 ha đạt tiêu chuẩn OCOP. Diện tích được cấp mã số vùng trồng ngày càng mở rộng, từng bước đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và hướng đến xuất khẩu.

can-canh-hoa-xoai-dang-vao-ky-no-ro-bao-hieu-mot-mua-dau-trai-nhieu-ky-vong.jpg
Cận cảnh hoa xoài đang vào kỳ nở rộ. Ảnh: Dũng Nhân

Đánh giá về vụ xoài năm nay, ông Võ Đình Trí - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Hội - cho biết: “Từ đầu năm đến nay, thời tiết tương đối ổn định, ít mưa nên xoài ra bông rất đạt. Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, năng suất khả năng sẽ cao hơn các năm trước”.

Thời gian qua, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng cấp mã số vùng trồng, chứng nhận VietGAP và thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ bà con chăm sóc, cắt tỉa, bón phân cân đối, đồng thời kết nối doanh nghiệp thu mua sản phẩm.

Với người trồng xoài, mùa hoa năm nay mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Ông Trần Văn Lên (thôn Tân Hóa Nam) chia sẻ: “Năm nay, thời tiết rất thích hợp, lúc cây ra hoa ít mưa nên tỷ lệ đậu cao. Nếu thời tiết tiếp tục như vậy, có thể năng suất gấp đôi, gấp ba năm trước”.

mua-hoa-xoai-nam-nay-mang-lai-nhieu-tin-hieu-tich-cuc-tiep-them-hy-vong-cho-nguoi-trong-xoai-hoa-hoi.jpg
Ông Trần Văn Lên bên vườn xoài của gia đình. Ảnh: Dũng Nhân

Tuy nhiên, niềm vui vẫn đan xen nỗi lo, nông dân Trần Văn Tích (thôn Tân Hóa Nam) bày tỏ: “Được mùa mà giá không ổn định thì bà con vẫn gặp khó. Mong muốn lớn nhất là có đầu ra bền vững, bán được giá hơn”.

Đất cát ven biển vốn khô hạn, chịu nắng gió khắc nghiệt, nhưng chính điều kiện đó lại tạo nên hương vị đặc trưng cho xoài cát Hòa Lộc trên đất Hòa Hội: ngọt thanh và thơm đậm.

ong-vo-dinh-tri-pho-phong-kinh-te-xa-hoa-hoi-giua-cung-nong-dan-kiem-tra-tinh-hinh-ra-hoa-cua-vuon-xoai-tai-thon-tan-hoa-nam.jpg
Ông Võ Đình Trí - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Hội (giữa) cùng nông dân kiểm tra tình hình ra hoa của vườn xoài. Ảnh: Dũng Nhân

Bên những vườn cây đang rợp sắc hoa, nông dân Hòa Hội đang kỳ vọng một mùa trái ngọt, không chỉ được mùa mà còn được giá, để cây xoài thực sự trở thành cây trồng chủ lực, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần làm cho ngành nông nghiệp địa phương ngày càng khởi sắc.

Hoa xoài bung nở nhuộm vàng cả một góc trời. Clip: Dũng Nhân
