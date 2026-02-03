Xã Ia Dreh nỗ lực giảm nghèo bền vững

(GLO)- Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Ia Dreh đã triển khai đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo, lấy việc nâng cao thu nhập cho người dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tập trung hỗ trợ sinh kế

Xã Ia Dreh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ia Rmok, Krông Năng và Ia Dreh (cũ). Xã có dân số trên 16.380 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 97%. Cuối năm 2025, theo kết quả rà soát hộ nghèo đa chiều, toàn xã còn 285 hộ nghèo, chiếm 8,48% (giảm 143 hộ nghèo so với năm 2024); 617 hộ cận nghèo, chiếm 18,35% (giảm 18 hộ cận nghèo so với năm 2024).

Ngôi nhà sàn của gia đình ông Nay Yhoang (bìa phải, buôn Blăk) được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng. Ảnh: L.N

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, UBND xã Ia Dreh đã sớm kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); phân công cán bộ phụ trách từng thôn, buôn. Xã cũng chú trọng lồng ghép hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế phù hợp điều kiện thực tế.

Nổi bật là các dự án chăn nuôi bò sinh sản theo nhóm cộng đồng. Giai đoạn 2024-2025, thông qua Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Ia Dreh đã huy động hơn 13,3 tỷ đồng hỗ trợ 33 nhóm cộng đồng với 316 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng; tổng số bò sinh sản cấp cho người dân là 745 con.

Việc lựa chọn đối tượng tham gia được thực hiện công khai tại các thôn, buôn; ưu tiên hộ có nhu cầu và khả năng chăm sóc, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Bò được mua tại chỗ hoặc khu vực lân cận nên phù hợp điều kiện khí hậu, dễ chăm sóc.

Cũng trong năm 2025, xã tiếp tục triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Cụ thể, địa phương thực hiện 5 dự án với 5 nhóm cộng đồng cho 46 hộ dân tham gia, tổng kinh phí hơn 2,24 tỷ đồng. Các hộ được hỗ trợ chủ yếu thông qua mô hình chăn nuôi bò sinh sản, gồm 15 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo, 1 hộ mới thoát nghèo; 5 hộ sản xuất kinh doanh khá và giỏi được lựa chọn làm trưởng nhóm.

Mỗi hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ 3 con bò. Ngoài ra, xã còn triển khai 1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho 5 hộ tại buôn Hdreh với kinh phí 211 triệu đồng.

Được hưởng lợi từ dự án, bà Nay Pươi (buôn Bhă Nga) cho biết: “Gia đình tôi thiếu đất sản xuất, cuộc sống bấp bênh. Được Nhà nước hỗ trợ bò sinh sản, tôi rất mừng. Tôi cố gắng chăm sóc tốt để có thêm thu nhập nuôi con ăn học”.

Bà Nay Pươi (làng Bhă Nga) chăm sóc đàn bò vừa được hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, các chương trình, dự án giảm nghèo còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân. Thông qua các nhóm cộng đồng, người dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên kết sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau.

Xóa nhà tạm, tạo nền tảng an cư

Cùng với hỗ trợ sinh kế, xã Ia Dreh đặc biệt chú trọng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Năm 2025, toàn xã đã xây dựng và sửa chữa 256 căn nhà, giúp người dân ổn định nơi ở.

Tại buôn Blăk, căn nhà mới của ông Nay Yhoang có tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng. “Trước đây, gia đình tôi phải sống trong căn nhà tạm bợ. Nay có nhà mới, chúng tôi yên tâm làm ăn”-ông Yhoang chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, ông Kpă Kíp (buôn Bhă Nga) nói: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi xây được căn nhà kiên cố. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi càng quyết tâm làm ăn, lo cho con cái học hành”.

Bên cạnh nguồn lực từ các chương trình MTQG, xã Ia Dreh còn huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể để triển khai nhiều mô hình thiết thực như: tổ vay vốn, nhóm hỗ trợ sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng sản xuất, làm dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập.

Bà Võ Thúy Vân - Chủ tịch UBND xã Ia Dreh - khẳng định: “Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà phải theo dõi, hướng dẫn lâu dài. Mỗi hộ dân vươn lên là nền tảng cho sự phát triển chung của địa phương. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ sản xuất và tập quán canh tác của người dân. Nhiều hộ sau khi được hỗ trợ đã chủ động chăm sóc, nhân đàn, từng bước tạo tài sản tích lũy, ổn định cuộc sống”.