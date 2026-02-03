Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Xã Ia Dreh nỗ lực giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ NAM LÊ NAM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Ia Dreh đã triển khai đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo, lấy việc nâng cao thu nhập cho người dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tập trung hỗ trợ sinh kế

Xã Ia Dreh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ia Rmok, Krông Năng và Ia Dreh (cũ). Xã có dân số trên 16.380 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 97%. Cuối năm 2025, theo kết quả rà soát hộ nghèo đa chiều, toàn xã còn 285 hộ nghèo, chiếm 8,48% (giảm 143 hộ nghèo so với năm 2024); 617 hộ cận nghèo, chiếm 18,35% (giảm 18 hộ cận nghèo so với năm 2024).

Căn nhà sàn của gia đình ông Nay Yhoang (bìa phải, buôn Blăk) được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng. Ảnh: L.N
Ngôi nhà sàn của gia đình ông Nay Yhoang (bìa phải, buôn Blăk) được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng. Ảnh: L.N

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, UBND xã Ia Dreh đã sớm kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); phân công cán bộ phụ trách từng thôn, buôn. Xã cũng chú trọng lồng ghép hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế phù hợp điều kiện thực tế.

Nổi bật là các dự án chăn nuôi bò sinh sản theo nhóm cộng đồng. Giai đoạn 2024-2025, thông qua Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Ia Dreh đã huy động hơn 13,3 tỷ đồng hỗ trợ 33 nhóm cộng đồng với 316 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng; tổng số bò sinh sản cấp cho người dân là 745 con.

Việc lựa chọn đối tượng tham gia được thực hiện công khai tại các thôn, buôn; ưu tiên hộ có nhu cầu và khả năng chăm sóc, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Bò được mua tại chỗ hoặc khu vực lân cận nên phù hợp điều kiện khí hậu, dễ chăm sóc.

Cũng trong năm 2025, xã tiếp tục triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Cụ thể, địa phương thực hiện 5 dự án với 5 nhóm cộng đồng cho 46 hộ dân tham gia, tổng kinh phí hơn 2,24 tỷ đồng. Các hộ được hỗ trợ chủ yếu thông qua mô hình chăn nuôi bò sinh sản, gồm 15 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo, 1 hộ mới thoát nghèo; 5 hộ sản xuất kinh doanh khá và giỏi được lựa chọn làm trưởng nhóm.

Mỗi hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ 3 con bò. Ngoài ra, xã còn triển khai 1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho 5 hộ tại buôn Hdreh với kinh phí 211 triệu đồng.

Được hưởng lợi từ dự án, bà Nay Pươi (buôn Bhă Nga) cho biết: “Gia đình tôi thiếu đất sản xuất, cuộc sống bấp bênh. Được Nhà nước hỗ trợ bò sinh sản, tôi rất mừng. Tôi cố gắng chăm sóc tốt để có thêm thu nhập nuôi con ăn học”.

Bà Nay Pươi (làng Bhă Nga) chăm sóc đàn bò vừa được hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ảnh: L.N
Bà Nay Pươi (làng Bhă Nga) chăm sóc đàn bò vừa được hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ảnh: L.N

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, các chương trình, dự án giảm nghèo còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân. Thông qua các nhóm cộng đồng, người dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, liên kết sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau.

Xóa nhà tạm, tạo nền tảng an cư

Cùng với hỗ trợ sinh kế, xã Ia Dreh đặc biệt chú trọng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Năm 2025, toàn xã đã xây dựng và sửa chữa 256 căn nhà, giúp người dân ổn định nơi ở.

Tại buôn Blăk, căn nhà mới của ông Nay Yhoang có tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng. “Trước đây, gia đình tôi phải sống trong căn nhà tạm bợ. Nay có nhà mới, chúng tôi yên tâm làm ăn”-ông Yhoang chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, ông Kpă Kíp (buôn Bhă Nga) nói: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi xây được căn nhà kiên cố. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi càng quyết tâm làm ăn, lo cho con cái học hành”.

Bên cạnh nguồn lực từ các chương trình MTQG, xã Ia Dreh còn huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể để triển khai nhiều mô hình thiết thực như: tổ vay vốn, nhóm hỗ trợ sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng sản xuất, làm dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập.

Bà Võ Thúy Vân - Chủ tịch UBND xã Ia Dreh - khẳng định: “Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà phải theo dõi, hướng dẫn lâu dài. Mỗi hộ dân vươn lên là nền tảng cho sự phát triển chung của địa phương. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ sản xuất và tập quán canh tác của người dân. Nhiều hộ sau khi được hỗ trợ đã chủ động chăm sóc, nhân đàn, từng bước tạo tài sản tích lũy, ổn định cuộc sống”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Shorts Video

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

null