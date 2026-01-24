Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku.

Leo núi trong ngày là loại hình du lịch trải nghiệm mới nổi tại Pleiku (tỉnh Gia Lai), đáp ứng khá trọn vẹn nhu cầu của du khách khi muốn cùng một lúc có thể linh hoạt về thời gian, quãng đường di chuyển không quá xa, địa hình vừa sức, giá trị trải nghiệm cao.

Một góc nhìn từ núi Chư Nâm. Ảnh: Long Lê

Từ trung tâm Pleiku, chỉ mất vài chục phút di chuyển là có thể tiếp cận điểm leo núi. 2 lựa chọn được yêu thích hiện nay là núi Chư Nâm và núi Rơ Vâng (đồi Con Heo) thuộc địa bàn xã Biển Hồ.

Núi Chư Nâm cao 1.472 m so với mực nước biển, được đánh giá là điểm leo núi giàu trải nghiệm cả với du khách lẫn người dân tại chỗ nhờ địa hình đa dạng, cảnh quan mở rộng.

Núi Rơ Vâng cao khoảng 1.155 m, cung đường ngắn và ít thử thách hơn, phù hợp với những người mới bắt đầu làm quen với bộ môn leo núi. Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, nhưng đều chung một cảm giác đứng trên cao để thấy Pleiku rộng hơn, xanh hơn và yên bình.

Trải nghiệm leo núi Rơ Vâng trong ngày. Ảnh: Long Lê

Với người lần đầu leo núi, thể lực ở mức bình thường, thời gian chinh phục Chư Nâm chỉ khoảng 3-4 giờ; với người khỏe hơn, thời gian có thể rút ngắn xuống còn khoảng 1 giờ.

Núi Rơ Vâng thậm chí chỉ mất khoảng 30 phút để chinh phục. Tùy nhu cầu khám phá, các cung đường có thể được thiết kế linh hoạt, đảm bảo an toàn mà vẫn tối ưu trải nghiệm.

Phần thưởng ở đích đến luôn xứng đáng là từ trên cao, sắc xanh ngọc của đập Tân Sơn mở ra trước mắt, tầm nhìn trải dài đến cánh đồng Ngô Sơn, Biển Hồ thấp thoáng phía xa, tạo nên một không gian rộng mở, khoáng đạt.

Với nhiều người, leo núi không đơn thuần là một hoạt động ngắm cảnh, thư giãn, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân, tạo nên sức hút bền bỉ.

Anh Lê Hoàng Long (phường An Phú, hướng dẫn viên du lịch leo núi) chia sẻ: "Khi bắt đầu tổ chức các tour leo núi hằng tuần, tôi từng nghĩ khách chủ yếu là người từ nơi khác hoặc du khách nước ngoài. Tuy nhiên, rất bất ngờ là có tới 60-70% khách đăng ký các tour leo núi trong ngày lại là người Gia Lai. Leo núi trở thành cách để người địa phương khám phá lại chính vùng đất mình đang sinh sống".

Loại hình du lịch leo núi trong ngày thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Long Lê

Bên cạnh tour có hướng dẫn viên, nhiều nhóm bạn, gia đình tự tổ chức leo núi vào cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết. Bà Phan Thị Thúy Vân (SN 1975, phường Hội Phú) cho biết đã nhiều lần leo núi Chư Nâm trong ngày. Với bà, cung đường không quá khó, chỉ cần có sức bền. Những đoạn khó có thể hỗ trợ nhau.

“Sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, nhưng đến năm 2022, tôi mới lần đầu đặt chân lên đỉnh Chư Nâm. Cảm xúc vỡ òa trước cảnh đẹp mở ra trước mắt. Từ những chuyến đi ấy, tôi nhận thấy leo núi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực, thậm chí trở thành dịp để gắn kết gia đình, bạn bè cùng trải nghiệm” - bà Vân chia sẻ.

Với nhiều bạn trẻ Pleiku, leo núi trong ngày đang dần trở thành môn thể thao trải nghiệm hấp dẫn vào dịp cuối tuần, chi phí không cao nhưng giàu cảm xúc.

Chị Hồ Lan Hương (SN 1993, phường Pleiku) hào hứng nói: "Nhóm bạn chúng tôi thường leo núi Chư Nâm vào cuối tuần. Có người tuần nào cũng đi, riêng tôi duy trì khoảng hai tuần một lần".

Chị Hồ Lan Hương (bên trái) cùng bạn bè trải nghiệm leo núi Chư Nâm. Ảnh: NVCC

Theo trải nghiệm của những người thường xuyên leo núi, thời điểm đẹp nhất là hai tháng cuối năm, khi tiết trời Pleiku bắt đầu se lạnh. Trong năm, mùa leo núi trong ngày thường bắt đầu ngay sau khi mùa mưa kết thúc.

Bên cạnh leo núi truyền thống, Pleiku còn có các hình thức trải nghiệm khác như leo núi ở suối, leo núi “tắm rừng”, phù hợp thực hiện trong ngày, đặc biệt từ tháng 3 đến đầu mùa mưa khi thời tiết nắng ấm hơn.

Anh Long cho hay: Dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới, nhiều du khách ở xa đã đặt lịch leo núi. Sự phát triển của loại hình leo núi trong ngày là tín hiệu tích cực, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương.

Với du khách, đó là trải nghiệm đáng nhớ khi chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên. Với người dân Gia Lai, đó là cách tự khám phá, thêm gắn bó và yêu hơn vùng đất quê hương mình.